Nantes-Qarabag: "C’est énorme", l’immense joie de Ganago, héros de la Beaujoire

Buteur dans les derniers instants de la rencontre, Ignatius Ganago a donné la victoire au FC Nantes ce jeudi soir face à Qarabag (2-1), maintenant ainsi en vie les Canaris en Ligue Europa.

La folie européenne s’est emparée de La Beaujoire. Ce jeudi soir, le FC Nantes a arraché la victoire sur sa pelouse contre Qarabag lors de la cinquième journée de Ligue Europa (2-1). Grâce à ce succès, les Canaris peuvent encore croire à une qualification en barrages de C3 et sont d’ores et déjà assurés d’être reversés en Europa Conference League.

"C’est énorme, parce qu’on a vraiment des supporters incroyables, a savouré Ignatius Ganago, buteur à la 90+4e et héros de la soirée, au micro de RMC Sport. Ils nous ont soutenus, ils ont chanté du début à la fin. Ça nous donne envie de donner plus et on a été récompensés par la victoire. On est contents pour nous, pour les supporters et pour la ville."

"À l’Olympiacos, ce sera vraiment une finale"

S’ils parviennent à battre l’Olympiacos jeudi prochain et que, dans le même temps, Qarabag perd ou fait match nul face à Fribourg, leader de la poule et d’ores et déjà qualifié en 8e, les Nantais termineront deuxièmes et seront qualifiés en barrages de Ligue Europa, où ils affronteront un troisième de groupe de Ligue des champions.

"On avait vraiment à cœur de gagner ce match, parce qu’il y a encore beaucoup de possibilités, il y a l’Europa Conference League mais aussi la qualification avec la deuxième place. À l’Olympiacos, ce sera vraiment une finale, donc on va y aller pour tout donner comme on l’a fait aujourd’hui et on verra ce que ça donne. On est encore en vie et tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir."