Séville-Manchester United: les tabloïds anglais sans pitié avec les Red Devils (et surtout Maguire) après l'élimination

Harry Maguire et David De Gea sont épinglés par la presse britannique après la lourde défaite et élimination de Manchester United à Séville en Ligue Europa Conférence.

Après la soirée cauchemar à Sánchez-Pizjuán, sale journée pour Harry Maguire et David De Gea. Coupables d'erreurs grossières lors de la lourde défaite 3-0 de Manchester United contre le Séville FC en quarts de finale retour de Ligue Europa, le gardien espagnol et le défenseur anglais sont accablés par les unes de la presse britannique.

Avec "Wince Harry" (to wince signifie grimacer), le Daily Star s'amuse à détourner le titre du Prince Harry pour souligner la bourde commise par Harry Maguire sur l'ouverture du score d'Erik Lamela (8e). Le Daily Mail a opté pour une référence aux "beuglantes" dans Harry Potter pour fustiger sa malchance. Plus mesuré, The Guardian, sur son site, insiste malgré tout sur "l'annus horribilis" du capitaine anglais. Le Mirror Sport insiste de son côté sur la sorite ratée de David De Gea en fin de match (81e): "Manchester United a été terrible mais De Gea a été épouvantable".

"De Gea n'est pas bon avec ses pieds"

L'ancien international anglais Owen Hargreaves, passé par Manchester United entre 2007 et 2011, s'est joint au concert de critiques contre le portier espagnol. "De Gea n'est pas bon avec ses pieds. Correspond-il à la philosophie de Ten Hag? D'après ce qui s'est passé aujourd'hui, non", a-t-il taclé sur BT Sport.

Son ancien coéquipier de sélection Jamie Carragher a de son côté préféré épingler la performance de Jadon Sancho, remplacé dès la mi-temps par Marcus Rashford: "Antony a fait plus en six mois que Sancho en deux ans. Pourtant, Antony fait l'objet de nombreuses critiques et Sancho n'en reçoit que très peu".

Scholes veut en tirer du positif

Dans ce marasme, Paul Scholes n'a pas voulu enfoncer le club. Pour l'ancien milieu de terrain, cette défaite ne doit pas changer la confiance accordée à Erik ten Hag, mais simplement obliger le club à prendre les décisions pour le mercato: "Cette soirée a permis à Ten Hag de se faire une opinion sur certains de ces joueurs. C'est probablement la seule bonne chose qui ressortira de tout cela. Cela montre que l'équipe n'est pas assez bonne, si vous avez des blessés. Cette équipe peut gérer d'autres rencontres, mais lorsqu'il s'agit d'un match décisif, d'une grande soirée, elle n'est pas à la hauteur. La qualité baisse d'un cran lorsque les grands joueurs ne sont pas en condition. (...) Nous avons eu des soirées un peu désastreuses tout au long de la saison, mais j'ai toujours l'impression que dix Hag fait les choses bien et que nous allons dans la bonne direction".