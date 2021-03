Tottenham: l’improbable message de Hart après l'élimination contre Zagreb

Joe Hart s’est fendu d’une publication pour le moins surprenante et très critique après l’élimination de Tottenham par le Dinamo Zagreb (3-0, ap) ce jeudi lors des huitièmes de finale de Ligue Europa. Un message finalement supprimé afin d’éviter toute polémique.

Difficile de savoir ce qui est passé par la tête de Joe Hart après l’élimination de Tottenham ce jeudi suite à sa défaite contre le Dinamo Zagreb (3-0, ap) lors des huitièmes de finale de Ligue Europa. Remplaçant d’Hugo Lloris et donc présent sur le banc pendant l’intégralité du match, le gardien anglais a posté un tweet assez improbable après l’élimination de son équipe.

"Travail accompli", a ainsi lancé l’Anglais de 33 ans en réponse à la publication du club londonien pour annoncer le résultat du match. Face à la grogne des fans londoniens sur les réseaux sociaux, Joe Hart a rapidement fait machine arrière et supprimé le message en question.

Trois hypothèses pour expliquer ce message

Trop tard, la polémique a déjà enflé du côté des supporters de Tottenham. Certains y ont immédiatement vu une sortie très critique contre la décision de José Mourinho d’aligner Hugo Lloris lors de ce match plutôt que de lui faire confiance. Remplaçant en Premier League, l’ancien de Manchester City a disputé huit rencontres sur les treize possibles cette saison en Ligue Europa.

Mais face au Dinamo Zagreb, il s’est contenté de s’asseoir sur le banc et d’assister impuissant à l’élimination de son équipe. Une autre théorie, plus dure à croire, porte sur une erreur de l’international anglais aux 75 sélections, pensant être qualifié malgré la lourde défaite des Spurs. Il ne reste plus qu’à espérer que l’origine de cette publication soit celle d’un community manager un peu trop réactif (et inattentif), plutôt qu’elle émane vraiment de Joe Hart.

Hart présente ses excuses

Et visiblement c'est cette dernière possibilté qui est la bonne. Face à la montée de la polémique auprès des fans des Spurs, Joe Hart a préféré faire la lumière sur cet événement dans la matinée de vendredi.

"Bonjour à tous, je sens que j’ai besoin de présenter des excuses de la part des équipes qui gèrent mes réseaux sociaux, a expliqué le gardien de Tottenham. On m’a prévenu que quelqu’un a pensé que l’on avait gagné 3-0 jeudi soir, aussi bâclé que cela puisse paraître c’est la vérité. Bien sûr cela ne venait pas de moi et j’en suis désolé. Je n’ai rien d’autre que de l’amour pour le club et l’équipe."

Arrivé libre de Burnley en août 2020, l’Anglais dispose encore d’un peu plus d’un an de contrat avec Tottenham. Pas sûr, toutefois, qu’il joue beaucoup dans les mois à venir après l’élimination des Spurs en Ligue Europa.

