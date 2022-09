Affaire Hamraoui-Diallo: Diallo serait "choquée" par ses cinq jours d'incarcération à Versailles

Incarcérée à Versailles durant cinq jours après sa mise en examen dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui, Aminata Diallo serait "choquée" par cette expérience, selon ses avocats, qui se sont exprimés ce jeudi lors d'une conférence de presse. Au lendemain de sa remise en liberté surveillée.

"Elle a besoin de recul, de retrouver sa famille et de sentir un peu le goût de la liberté après cinq jours d'incarcération très durs, très compliqués psychologiquement, physiquement". Présents en conférence de presse ce jeudi, les avocats d’Aminata Diallo ont évoqué l’incarcération de leur cliente entre vendredi et mardi dernier dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui.

"Elle (Diallo) vient de vivre cinq jours d’incarcération provisoire à la maison d’arrêt des femmes de Versailles, a déclaré Me Battikh. Je pense que ces dernières semaines, vous avez pu entendre parler de la qualité des prisons (...) La maison d'arrêt des femmes de Versailles, ce n'est pas facile. Elles sont à quatre-six dans une cellule. Elle est choquée. Elle vient de subir un traumatisme fort qu’est l’incarcération. C'est une battante mais pour être parfaitement transparent, ce qu'elle vient de subir est très dur."

"Elle n'envisage pas un avenir sportif, elle est dévastée"

En ce qui concerne l’avenir de la joueuse, son avocat affirme que le sujet n’est pas d’actualité, alors qu’elle est sans contrat depuis le mois de juin. "Elle n'envisage pas son avenir sportif, elle est dévastée, confie-t-il. Elle a un casier judiciaire vierge, qui n’a jamais été connue des services de police. C'est une sportive de haut niveau qui a dû faire preuve d'abnégation et d’un travail acharné. Son seul combat, le match qu’elle veut jouer, c'est de prouver son innocence. Elle est combattive, déterminée et choquée par l’incarcération qu’elle vient de subir. On parle d’un choc carcéral. Mais elle est déterminée avec ses avocats pour prouver son innocence’".

Si elle a été remise en liberté mercredi, après son passage devant le juge des libertés et des conventions, Aminata Diallo a été placée sous contrôle judiciaire, avec des conditions strictes.