Affaire Hamraoui-Diallo: "Elle n'y est pour rien", affirme l'un des avocats d'Aminata Diallo

L'un des avocats d'Aminata Diallo, Me Mourad Battikh, a pris la parole mercredi soir sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Il dénonce "l'acharnement médiatique" à l'encontre de sa cliente, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire.

"Je suis aujourd'hui convaincu qu'elle est innocente". Me Mourad Battikh, l'un des avocats d'Aminata Diallo, s'est exprimé mercredi soir sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. Cette prise de parole est survenue quelques heures après la remise en liberté sous contrôle judiciaire de l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, incarcérée durant cinq jours après sa mise en examen dans le cadre de l'affaire de l'agression subie par Kheira Hamraoui.

>> Affaire Hamraoui-Diallo: les infos en direct

"Elle n'y est pour rien dans ce dossier, affirme Me Mourad Battikh. Je voudrais dire l'honneur qui est le mien de défendre Aminata Diallo. C'est une joueuse professionnelle, de haut niveau, qui a sacrifié sa vie pour le football et qui est salie, lynchée, mise à l'index, pointée du doigt depuis 96 heures. C'est un déferlement. Elle fait l'objet d'un acharnement médiatique à son encontre".

Les éléments de l'enquête contestés

"Il n'y a rien dans le dossier qui permette de relier Aminata Diallo aux agresseurs et à l'agression qu'a subi Kheira Hamraoui. Pas même les écoutes", assure l'avocat, dénonçant la fuite "d'éléments partiels" dans la presse. À titre d'exemple, Me Mourad Battikh affirme notamment que sa cliente n'a "jamais fait de recherche pour savoir comment casser une rotule", mais qu'elle souhaitait se renseigner sur une blessure d'un footballeur dijonnais, Jordan Marié.

À propos du supposé mobile principal, à savoir la rivalité sportive entre les deux joueuses, l'avocat considère qu'il est facile de "faire croire des choses en prenant des extraits ici et là" de conversations privées. Il "balaie" aussi l'argument financier, en rappelant son statut de titulaire et d'internationale au moment des faits: "Tous les voyants étaient au vert".

"Coupable idéal"

"Cela fait dix mois qu'on explique qu'Aminata Diallo est la coupable idéale", dénonce Me Mourad Battikh, considérant que le véritable commanditaire de l'affaire n'a toujours pas été arrêté. Selon lui, la liberté de cet individu expliquerait la mise en examen d'Aminata Diallo, mise en cause par les quatre autres suspects interpellés dans cette affaire: "On ne sait toujours pas aujourd'hui qui est l'intermédiaire qui a envoyé les quatre jeunes agresseurs. Personne ne le sait. Cette personne a tout le loisir de convoquer les quatre gamins en disant: «Si vous vous faites attraper un jour, on est bien d'accord que c'est Aminata Diallo». Parce qu'elle revêt le visage du coupable idéal. Factuellement, personne ne sait qui est l'intermédiaire qui a envoyé ces quatre gamins".

D'autres éléments de la défense pourraient être apportés lors d'une conférence de presse prévue ce jeudi par les avocats d'Aminata Diallo.