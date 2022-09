Affaire Hamraoui: garde à vue terminée pour Diallo, elle est déférée en vue d'une éventuelle mise en examen

La garde à vue d'Aminata Diallo s'est terminée ce vendredi. Selon des sources proches de l'enquête à BFMTV, elle est arrivée en début d'après-midi au tribunal afin d'être présentée au juge d'instruction.

Désormais, il y a trois possibilités pour la joueuse: soit le juge la laisse repartir libre, soit il la place sous statut de témoin assisté, soit il la met en examen. Dans ce dernier cas, si le juge formule une demande de mandat de dépôt, elle devra rencontrer un juge des libertés et de la détention qui décidera s'il doit y avoir une détention provisoire ou un contrôle judiciaire.

Le parquet n'a pas encore émis de réquisitions pour Diallo

Depuis mercredi, quatre suspects ont été placés en garde à vue. Au moins trois d’entre eux ont reconnu avoir été présents sur le lieu de l’agression. Ces suspects se renvoient la balle quand il s’agit de savoir lesquels d’entre eux ont porté les coups de barre de fer, d’après les informations de RMC. Concernant ces quatre suspects, ils ont été déferrés ce vendredi matin et sont en train d'être présentés au juge d'instruction. Le parquet de Versailles a requis dans leur cas un placement en détention provisoire en cas de mise en examen. Pour Diallo, le parquet n'a pas encore émis de réquisitions.

Selon les informations recueillies par RMC, c’est bel et bien la piste d’une rivalité entre Diallo et Hamraoui qui est au cœur du dossier. Les enquêteurs cherchent encore à savoir si cette agression a été commise et commanditée sur fond de rivalité sportive ou privée.