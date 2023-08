Affaire Rubiales: Hermoso nie tout consentement, les championnes du monde se mettent en retrait de la sélection

Jennifer Hermoso affirme dans un communiqué publié vendredi qu'elle n'a jamais consenti au baiser forcé de Luis Rubiales après la finale du Mondial féminine. L'attaquante et toutes les autres championnes du monde espagnoles ont annoncé se retirer de la sélection tant que "la direction actuelle continue".

Un communiqué courageux. Les 23 joueuses championnes du monde ainsi que 60 autres joueuses en activité ou non, ont publié ce vendredi un long communiqué afin de venir en soutien à leur coéquipière Jennifer Hermoso, victime d'un baiser forcé de la part du président de la fédération espagnole Luis Rubiales, qui explique que celui-ci n'était pas consenti. Toutes annoncent se mettre en retrait de la sélection tant que "la direction actuelle continue".

"A aucun moment je n'ai consenti au baiser"

Malgré la défense lunaire de Luis Rubiales lors d'une réunion exceptionnelle de la fédération espagnole, et les applaudissements nourris après son discours, Jenni Hermoso est restée droit dans ses bottes. L'attaquante de 33 ans a nié avoir donné son consentement au président de la RFEF avant le baiser forcé.

"Suite aux événements survenus ce (vendredi) matin et face à la perplexité du discours du président de la Fédération Royale Espagnole de Football, M. Luis Manuel Rubiales Béjar, les joueuses de l'équipe nationale, récemment championnes du monde, en soutien à Jennifer Hermoso, souhaitent exprimer leur condamnation ferme et catégorique d'un comportement qui porte atteinte à la dignité de la femme", démarre ce communiqué publié via le syndicat des joueuses professionnelles espagnoles FUTPRO.

"Au vu des déclarations du président de la Fédération Royale Espagnole de Football (qui a affirmé que la joueuse lui avait donné son accord avant de l'embrasser, ndlr), Jennifer Hermoso tient à démentir catégoriquement avoir consenti au baiser que lui a donné M. Luis Manuel Rubiales Béjar lors de la finale de la Coupe du Monde. 'Je tiens à préciser que, comme on peut le voir sur les images, à aucun moment je n'ai consenti au baiser qu'il m'a donné et, bien sûr, en aucun cas je n'ai cherché à être portée en étant enlaçée par le président. Je ne tolère pas que l'on mette en doute ma parole et encore moins que l'on invente des mots que je n'ai pas prononcés.'"

Les joueuses "attendent des réponses fortes de la part des autorités publiques"

"Depuis notre syndicat, nous voulons souligner qu'aucune femme ne devrait avoir à répondre aux images brutales que tout le monde a vues et, bien sûr, qu'elles ne devraient pas être impliquées dans des attitudes non consensuelles. Les joueuses de l'équipe nationale espagnole de football, champions du monde en titre, attendent des réponses fortes de la part des autorités publiques afin que des actions telles que celles contenues dans ce document ne restent pas impunies."

"Nous voudrions terminer cette déclaration en appelant à de véritables changements, à la fois sportifs et structurels, qui aideront l'équipe nationale senior à continuer à se développer, afin de pouvoir transmettre ce grand succès aux générations futures. Nous sommes tristes qu'un événement aussi inacceptable parvienne à ternir le plus grand succès sportif du football féminin espagnol."

Les championnes du monde et beaucoup d'autres se retirent de la sélection

Les joueuses concluent le communiqué en informant qu'elles ne joueront plus sous la tunique espagnole tant que "la direction actuelle continue": "Après tout ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde Féminine, nous voulons affirmer que toutes les joueuses qui ont signé cette lettre ne reviendront pas en équipe nationale si la direction actuelle continue." Parmi les signataires, les 23 joueuses championnes du monde et de nombreuses encore sélectionnables.

Figurent aussi Claudia Pina, Patri Guijarro et Mapi Leon, trois des joueuses qui faisaient parti des 15 joueuses refusant la sélection depuis septembre 2022 et qui avaient fait le choix de ne pas revenir malgré la Coupe du monde. Des légendes du football féminin espagnol se sont aussi jointes au message, comme Natalia Pablos, Toña Is et Carmen Arce. D'autres pourraient s'ajouter à la longue liste de celles qui refusent la sélection: "La déclaration reste ouverte aux footballeuses qui souhaitent adhérer."