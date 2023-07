Coupe du monde féminine 2023: Infantino n'a passé qu'une semaine sur place... avant de rentrer à Tahiti

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a quitté la Coupe du monde de football féminin après moins d'une semaine passée en Nouvelle-Zélande, n'assistant qu'à cinq journées des phases de poules révèle Sky News ce vendredi.

Gianni Infantino n'aura vu que 12 des 32 équipes présentes à la Coupe du monde féminine. Sky Sport révèle ce vendredi que le boss de la FIFA a quitté la Nouvelle-Zélance après n'avoir vu que 5 journées de ce qu'il définit comme étant "la plus grande compétition féminine de l'histoire", avant de retourner à Tahiti.

Une semaine passée en Nouvelle-Zélande

Ayant suivi un jet privé connu pour être utilisé par Gianni Infantino, Sky Sport a repéré que le président de la FIFA avait quitté Tahiti le 17 juillet, était resté en Nouvelle-Zélande pendant environ huit jours avant de revenir à Tahiti il y trois jours, le 25 juillet. La Coupe du monde féminine ayant démarré le 20 juillet, il n'a donc pu assister qu'à cinq journées des phases de poules. La FIFA n'a pas voulu révéler à Sky Sport quand Gianni Infantino devrait revenir au tournoi qui se termine le 20 août.

Alors que la Coupe du monde féminine se déroule sur deux pays, Nouvelle-Zélande et Australie, Gianni Infantino n'a assisté à aucun match sur le sol australien, ni même visité le pays depuis qu'il s'est vu attribuer l'organisation du Mondial avec la Nouvelle-Zélande en 2020. Il a notamment été repéré lors du match d'ouverture entre le pays hôte et la Norvège, puis lors de la rencontre entre l'Italie et l'Argentine. Il a également rencontré la famille qui a acheté le 1,5 millionième billet.

Pas le même traitement que pour les hommes

Il n'a donc vu que 12 des 32 équipes en direct jusqu'à présent lors de la première Coupe du monde féminine depuis l'élargissement à 32 finalistes. Lors de la Coupe du monde masculine au Qatar, le patron de la FIFA avait assisté à toutes les rencontres, soit 64 matchs au total. Les distances entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne lui permettaient pas de répéter l'exploit, mais Infantino a déjà quitté la compétition, alors que la deuxième journée des phases de poules est encore en cours.

Avant le Mondial qatari, il avait fait le choix de s'installer dans la monarchie pour lui "permettre de s'acquitter de ses fonctions présidentielles et d'être plus proche de la Coupe du monde de la FIFA". Un effort qu'il n'a pas répété pour l'édition féminine. Pourtant Infantino avait lui-même demandé à ce que la Coupe du monde féminine bénéficie du même respect que le tournoi masculin.

"Il est temps de respecter les femmes"

"Il est temps de respecter les femmes", a-t-il posté à plusieurs reprises sur Instagram au cours des derniers mois, qualifiant de "gifle" le fait que les diffuseurs ne paient pas les mêmes droits que pour les Coupes du monde masculines. "Nous voulons simplement que le football (féminin) soit respecté et qu'il soit rémunéré à sa juste valeur", a-t-il déclaré en mai.

Il avait également déclaré à plusieurs reprises que cette Coupe du monde féminine serait "la plus fréquentée", mais n'a pas battu son propre record de participation, bien qu'il ait répété la nécessité de traiter les Coupes du monde masculine et féminine sur un pied d'égalité, qualifiant l'événement de 2023 de "célébration de l'égalité".