Coupe du monde féminine: les joueuses pourront choisir entre plusieurs brassards pour l'inclusion

La FIFA a confirmé que les capitaines des sélections engagées dans la Coupe du monde féminine auront le choix entre huit brassards avec des messages d'inclusion et une mention de l'arc-en-ciel.

Quelques mois après avoir refusé aux joueurs de porter un brassard arc-en-ciel lors du Mondial 2022 au Qatar, la FIFA fait un pas en direction des joueuses. L'instance présidée par Gianni Infantino a confirmé vendredi que les capitaines des équipes de la Coupe du monde féminine pourront choisir entre huit brassards différents lors de la compétition organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août).

Une décision rendue possible après une consultation entre la FIFA et les partenaires des Nations Unies et des joueuses issues des 32 sélections qualifiées. En marge de la campagne "Football Units the World", le Mondial féminin prônera donc l'inclusion.

Infantino: "Le football peut mettre en lumière des causes très importantes dans notre société"

Après avoir suscité une vive polémique en interdisant aux joueurs de s'exprimer lors du tournoi au Qatar, la FIFA a cette fois choisi de laisser les joueurs afficher leurs convictions. Les capitaines des équipes pourront donc porter le brassard de la campagne "Football Unites the World" ou celui du thème de leur choix parmi ceux proposés.

"Le football unit le monde, et nos événements internationaux tels que la Coupe du monde féminine ont un pouvoir fédérateur unique qui leur permet d’apporter de la joie, de l’enthousiasme et de la passion, s'est réjoui Gianni Infantino dans un communiqué partagé sur le site de la FIFA. Mais le football a bien d’autres vertus: il peut mettre en lumière des causes très importantes dans notre société."

Et le président de la FIFA d'enchaîner: "Après des discussions très ouvertes avec les parties prenantes, dont les associations membres et les joueuses, nous avons décidé de promouvoir plusieurs causes sociales – de l’inclusion à l’égalité des sexes en passant par la paix et la lutte contre la famine ou les violences domestiques – lors des 64 rencontres de la Coupe du monde Féminine."

Les 8 messages à lire sur les brassards pendant le Mondial féminin

Unite for Inclusion (S’unir pour l’inclusion) – en partenariat avec ONU Droits humains

Unite for Indigenous Peoples (S’unir pour les peuples indigènes) – en partenariat avec ONU Droits humains

Unite for Gender Equality (S’unir pour l’égalité des sexes) – en partenariat avec ONU Femmes

Unite for Peace (S’unir pour la paix) – en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Unite for Education for All (S’unir en faveur de l’éducation pour tous) – en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

Unite for Zero Hunger (S’unir pour combattre la famine) – en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies

Unite for Ending Violence Against Women (S’unir pour mettre fin aux violences à l’encontre des femmes) – en partenariat avec ONU Femmes

Football is Joy, Peace, Love, Hope & Passion (Le football est joie, paie, amour, espoir et passion) – en partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)