Coupe du monde féminine: pas de panique, "il y aura bien une retransmission" à la télévision, assure Oudéa-Castéra

Dans l’émission "Questions politiques", Amélie Oudéa-Castéra a tenu à tempérer l’inquiétude grimpante autour de la diffusion de la Coupe du monde féminine 2023. A moins de deux mois du coup d'envoi de la compétition, la compétition n'a pourtant toujours pas trouvé de diffuseur en France.

Le temps presse, mais Amélie Oudéa-Castéra appelle à "ne pas paniquer". Alors que la Coupe du monde débute dans moins de deux mois en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), la compétition internationale phare du foot féminin n'a toujours pas de diffuseur en France.

Une situation ubuesque, qui n'inquiète pas encore la ministre des Sports, qui se voulait rassurante dimanche dans l’émission "Questions politiques" co-diffusée sur France Inter, franceinfo canal 27 et Le Monde. "Je prends l'engagement qu'il y aura bien une retransmission", a promis "AOC". Rappelant que d'autres pays européens (Italie, Espagne, Allemagne) n'avait également pas encore de diffuseur.

"Ça va venir, il y a encore un petit peu de temps, a-t-elle rassuré. Il y a des difficultés structurelles parce que c’est un dossier où la période de l’année, du 20 juillet au 20 août, n’est pas géniale. Elle a malheureusement été décalée par la Fifa, au nom de la Coupe du monde des clubs qui n’a pas eu lieu (initialement prévue en juin, elle se tiendra en décembre, ndlr). Ce n’est quand même pas terrible. Les horaires ne sont pas très propices, parce qu’il y aura des rencontres à 10 heures. Heureusement, il y a plusieurs matches de l’équipe de France qui auront lieu à midi."

Oudéa-Castéra a également voulu mettre devant leurs responsabilités les diffuseurs français, afin de trouver une solution au plus vite. "Il faut que nos diffuseurs, comme ils s’y sont engagés vis-à-vis de moi, ils y aillent en faveur du foot féminin et, sans doute, qu’ils relèvent un petit peu leurs offres pour que chacun fasse une part du chemin, même si le chemin à faire par l’une et l’autre partie n’est probablement pas tout à fait équivalent. J’ai confiance dans les diffuseurs, j’ai échangé avec un certain nombre d’entre eux déjà."

Début mai, Gianni Infantino, le président de la Fifa, avait critiqué les offres "très décevantes" et "inacceptables" proposées par les cinq grands pays européens pour la diffusion du Mondial. Une justification qui avait laissé perplexe Hervé Renard. "Ce n'est pas un problème des diffuseurs, c'est un problème de la Fifa, qui est trop demandeuse au niveau des droits, avait fustigé le sélectionneur des Bleues. J'espère que tout le monde va y mettre du sien parce qu'il faut absolument que cette Coupe du monde soit retransmise en France."