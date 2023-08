Pays-bas: la Fédération penserait à récupérer Sarina Wiegman pour la sélection masculine

Actuellement à la tête de la sélection anglaise, avec laquelle elle a perdu dimanche en finale de le Coupe du monde féminine face à l'Espagne, Sarina Wiegman serait dans les petits papiers de la Fédération néerlandaise pour le poste de sélectionneur chez les hommes.

Comme en 2019, Sarina Wiegman a emmené la sélection qu'elle dirigeait en finale de Coupe du monde. Battue par les Etats-Unis avec les Pays-Bas lors du Mondial organisé en France il y a quatre ans, la sélectionneuse de l'Angleterre a cette fois connu la défaite dimanche face à l'Espagne (1-0).

Selon le journal britannique The Telegraph, la sélection néerlandaise aimerait rapatrier Sarina Wiegman. Déjà à la tête de l'équipe féminine entre 2017 et 2021, il serait question cette fois de diriger les hommes pour l'ancienne joueuse (99 sélections avec les Pays-Bas). Ces derniers jours, une rumeur avait déjà circulé quant à une idée de la Fédération anglaise de basculer Wiegman à la tête de la sélection masculine en cas de départ de Gareth Southgate.

Wiegmann: "Je suis avec l'Angleterre"

Sortis dès les huitièmes de finale de Coupe du monde cette année, les Etats-Unis auraient aussi songé à Sarina Wiegman pour succéder à Vlatko Andonowski. "J’ai un contrat jusqu’en 2025. J’aime vraiment mon travail et j’ai l’impression que les gens aiment toujours que je fasse ce travail. Je reste en dehors de cela, répondait la principale intéressée avant la finale de Coupe du monde. J’ai entendu les rumeurs. Je suis avec l’Angleterre."

Directeur général de la Fédération anglaise, Mark Bullingham a déjà déclaré qu'il ne comptait pas perdre Sarina Wiegman. La technicienne de 53 ans reste sur quatre finales dans les compétitions internationales avec des sacres à l'Euro, en 2017 et 2022, respectivement avec les Pays-Bas puis l'Angleterre.

Sélectionneur des Pays-Bas depuis le 1er janvier, Ronald Koeman est sous contrat jusqu'en 2026. Déjà en poste entre 2018 et 2020 avant de filer au Barça, l'ancien défenseur doit guider les Oranjes à l'Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. Pour l'heure, en quatre matchs, les joueurs de Koeman n'ont gagné que face à Gibraltar, connaissant des défaites face à la France, la Croatie et l'Italie. La pression serait déjà sur les épaules de Koeman.