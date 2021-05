D1 féminine: Baltimore meilleure espoir, en attendant Diani meilleure joueuse

Les Trophées UNFP se dévoilent petit à petit. Sandy Baltimore (Paris Saint-Germain) a reçu le titre de meilleure espoir, alors que sa coéquipière Kadidiatou Diani pourrait recevoir le trophée de joueuse de l’année dimanche.

Le PSG enchaîne les distinctions, à la fois chez les garçons et chez les filles. Après Christiane Endler, élue meilleure gardienne de D1, et Keylor Navas, sacré pour la Ligue 1, c’est Sandy Baltimore qui a reçu le trophée UNFP de meilleure espoir du championnat. A 21 ans, la polyvalente gauchère a ébloui la saison avec 8 buts et 10 passes décisives.

Diani pressentie pour le trophée de joueuse de l'année

Baltimore a de nouveau marqué, vendredi soir contre le Stade de Reims, et le Paris Saint-Germain est toujours en tête de la D1, avec un point d’avance sur l’Olympique Lyonnais à deux journées de la fin. Dans une semaine, le choc OL-PSG devrait décider du champion.

Baltimore ne devrait pas être la seule parisienne distinguée, ce week-end. Dimanche sera en effet décerné le titre de meilleure joueuse de D1, et il devrait revenir à Kadidiatou Diani, l’attaquante du PSG.

Diani est nommée avec deux autres coéquipières, Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto, mais aussi la Bordelaise Khadija Shaw et la Lyonnaise Delphine Cascarino.