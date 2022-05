PSG: Sarah Bouhaddi proposée à Paris après la blessure de Barbora Votikova

INFO RMC SPORT - Après la rupture des ligaments croisés de Barbora Votikova, qui sera absente pour de longs mois, le Paris Saint-Germain est à la recherche d'une nouvelle gardienne. Sarah Bouhaddi, la portière de l'Olympique Lyonnais qui est à la recherche de temps de jeu, aurait été proposé à la direction du PSG.

Ses dernières performances ne sont évidemment pas passées inaperçues lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face à l'Olympique Lyonnais (2-3). Barbora Votikova n'a pas pu jouer l'intégralité de la double confrontation face aux Rhodaniennes à cause d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Saison terminée.

Une indisponibilité de nombreux mois attend la portière internationale tchèque. Ce qui a évidemment suscité les convoitises récemment. En effet, le manager général de la section féminine du PSG, Ulrich Ramé, a reçu un nombre important de profils au poste de gardienne de but. Le Paris Saint-Germain est en effet dans l'obligation de recruter pour la saison prochaine avec seule Constance Picaud comme possible titulaire en l'absence de Votikova.

Parmi les candidatures, la gardienne de buts expérimentée de l'Olympique Lyonnais, Sarah Bouhaddi (35 ans), a été proposée au club de la capitale, selon nos informations. l'ancienne portière de l'équipe de France (qu'elle a quitté après un conflit avec Corinne Diacre) a été désignée 4 fois meilleure gardienne du monde (2016, 2017, 2018 et 2020).

Depuis son retour des Etats-Unis et une expérience à l'OL Reign, la portière lyonnaise est en concurrence avec Cristiane Endler, et en manque de temps de jeu. Il apparaît qu'elle souhaite jouer davantage. Etant sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OL, il faudra, si un club veut l'accueillir, payer une indemnité de transfert.

Les négociations avec Katoto en stand-by

Le poste de gardienne de but n'est évidemment pas le seul sujet du moment pour la direction sportive parisienne. Si les négociations semblent en stand-by sur la prolongation de Marie-Antoinette Katoto jusqu'à la finale de Coupe de France, qui aura lieu dimanche 11 mai face à Yzeure, d'autres pistes de recrutement apparaissent. D'après nos informations, la piste menant à Charlotte Bilbault, qui sera en fin de contrat en juin, est plus qu'envisagée.

D'autant plus que Bordeaux a prévu de se séparer de certaines joueuses d'expérience au salaire important dans son effectif. Le secteur de l'entrejeu parisien va également être reconstruit. A date, l'avenir de Kheira Hamraoui, écartée jusqu'à nouvel ordre, à Paris est toujours incertain. La métronome Sara Dabritz a fait part de son envie de retourner en Allemagne (Wolfsburg et le Bayern Munich sont évoqués), et la Brésilienne Luana est sur le départ. Le visage du Paris Saint-Germain version 2022-2023 sera certainement bien différent de l'exercice actuel.