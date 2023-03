Equipe de France: Diallo en dit plus sur le salaire d'Hervé Renard, qui a fait de très gros efforts

Officiellement présenté ce vendredi, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine Hervé Renard va toucher un salaire semblable à celui de Corinne Diacre, sa prédécesseure.

Hervé Renard est dans le grand bain. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine - officiellement présenté ce vendredi - a dévoilé sa première liste pour les deux prochains matchs amicaux des Bleues, face à la Colombie (le 7) et le Canada (le 11). Le tout sous les yeux de Philippe Diallo.

Dans un entretien accordé à l'AFP, le président par intérim de la FFF, en dit plus sur la rémunération d'Hervé Renard au poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine. Le dirigeant assure notamment que la Fédération n'a pas payé pour la rupture de contrat du technicien avec l'Arabie saoudite.

>> Revivez la première conférence de presse d'Hervé Renard

400.000 euros annuels

"Nous ne sommes pas intervenus économiquement. Il a tout géré lui-même avec sa Fédération et nous avons pu l'accueillir dans les meilleures conditions possibles, précise Diallo. Sa rémunération est d'ailleurs totalement similaire à celle de Corinne Diacre. Quand on connaît ses émoluments en Arabie saoudite, ce choix est quelque chose d'exceptionnel dans le monde du football." Le salaire d'Hervé Renard serait donc similaire à celui de Corinne Diacre, ce qui tournerait donc autour de 400.000 euros annuels.

L'ancien entraîneur de Lille ou Sochaux n'aura pas de temps à perdre à trois mois et demi de la Coupe du monde, organisée en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). Ce rassemblement en avril est le dernier avant la liste finale. En juillet, les Bleues affronteront l'Irlande et l'Australie en amical, avant de débuter les choses sérieuses face à la Jamaïque le 23 juillet. Suivront le Brésil (le 29) et le Panama (le 2 août).