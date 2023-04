Equipe de France féminine: Renard raconte les doutes de son entourage

Nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football, Hervé Renard a expliqué, dans un entretien à l'Equipe, que son entourage était plutôt dubitatif de son choix. Le nouveau technicien des Bleues arrive dans un contexte de crise.

Hervé Renard a pris place dans ses nouvelles fonctions. Ce vendredi, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football a donné sa première liste pour deux matchs amicaux, face à la Colombie et le Canada respectivement les 7 et 11 avril. Dans un entretien à l'Equipe, celui qui vient de quitter un poste à la tête de l'Arabie saoudite s'est confié sur son attrait pour son nouveau rôle, malgré l'image des Bleues écornée ces dernières semaines.

"Vous savez ce que certains dans mon entourage me disent? Ils me disent bon courage, ils ne me disent pas bonne chance, s'est amusé Hervé Renard. D'autres m'ont dit: 'Bienvenue dans un beau chantier' (...) Je vais tout mettre en œuvre pour remettre une dynamique. Il y a trop de commentaires aujourd'hui autour du football féminin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il faut changer cette image, même si c'est dur, dès maintenant."

"On m'a promis l'enfer"

"Attiré" par "les choses difficiles", Hervé Renard s'est engagé jusqu'en août 2024, date des Jeux olympiques de Paris. "On m'a promis l'enfer", a confié le nouvel homme fort des Bleues, qui arrive dans un contexte marqué par des affaires extra-sportives ou des polémiques.

En place depuis 2017, Corinne Diacre a été remerciée dans la foulée d'un mouvement initié par Wendie Renard et d'autres cadres de l'équipe. Celles-ci avaient annoncé leur retrait jusqu'à nouvel ordre de l'équipe de France. La joueuse de l'OL et les autres sont déjà de retour avec en perspective la Coupe du monde en juillet prochain.

En l'espace de quelques mois, Hervé Renard, qui n'a jamais entraîné jusqu'ici dans le football féminin, va donc devoir rapidement s'adapter avec son groupe. Le double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations assure n'avoir "aucune appréhension", assurant qu'il ne fera "de cadeaux à personne".