Euro 2022: dates, tableau, stades, tout ce qu'il faut savoir avant la 13e édition

Le coup d’envoi de l’Euro féminin sera donné ce mercredi avec l’entrée en lice du pays l’hôte, l’Angleterre (contre l'Autriche à 21h), terre d’accueil de la 13e édition, où les Bleues vont tenter de briser la malédiction des quarts de finale. Et pourquoi pas rêver plus grand.

Cinq ans après la dernière édition de l’Euro féminin et le sacre des Pays-Bas (prévue en 2021, la compétition avait été reportée en raison du Covid, ndlr), les 16 meilleures équipes européennes sont réunies en Angleterre pour disputer la 13e édition. Le coup d’envoi de la compétition sera donné le 6 juillet à 21 heures à Old Trafford (Manchester), où l’Angleterre va défier l’Autriche à 21 heures.

Quand se joue l’Euro 2022?

La phase de groupe s’étale du 6 au 18 juillet pour les quatre poules. Chaque équipe va donc jouer trois matchs, soit à 18 heures, soit à 21 heures. Les quarts de finale sont prévus du 20 au 23 juillet à 21 heures, les demi-finales le 26 et 27 juillet, et la finale est organisée le 31 juillet à 18 heures à Wembley, théâtre de la finale de l’Euro masculin l’année dernière.

Où les joueront les matchs?

Dix stades ont été retenus pour accueillir des rencontres de la compétition. Si Old Trafford n’accueillera que le match d’ouverture, chaque groupe aura deux stades attitrés. Le groupe A jouera ses rencontres à Southampton et Brighton et Hove, le groupe B sera à Milton Keynes et Brentford, le groupe C à Sheffield et Leigh, tandis que le groupe D, celui des Bleues, sera à Rotherham et Manchester. La finale se jouera à Wembley.

Quelles sont les équipes qui disputent l’Euro?

En plus de l’Angleterre, qualifiée d’office en tant que pays organisateur, quinze autres sélections se sont qualifiées via les qualifications disputées précédemment. C’est le cas de la France, qui a terminé invaincu des qualifications. Dans le groupe C, le Portugal, éliminé en barrage, a remplacé la Russie, sanctionnée après l’invasion de l’Ukraine. Les nations ont été réparties dans quatre groupes (A, B, C, D).

Groupe A: Angleterre, Norvège, Autriche, Irlande du Nord

Groupe B: Allemagne, Espagne, Danemark, Finlande

Groupe C: Pays-Bas, Suède, Suisse, Portugal

Groupe D: France, Italie, Belgique, Islande

Comment sortir de la phase de poules?

Contrairement aux hommes, l’Euro féminin ne comporte pas de huitièmes de finale. Les deux équipes de chaque groupe (huit au total) seront donc qualifiées pour les quarts de finale. Chaque vainqueur de poule affrontera un deuxième. En cas d’égalité de points entre deux équipes, ces dernières sont départagées selon plusieurs critères.

Au plus grand nombre de points obtenus dans les matchs disputés entre les équipes concernées ; À la meilleure différence de buts dans les matchs disputés entre les équipes concernées Plus grand nombre de buts marqués lors des matchs disputés entre les équipes concernées.

Si les équipes restantes concernées ne sont toujours pas départagées, les critères suivants s’appliquent :

Meilleure différence de buts dans tous les matchs du groupe ; Plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs du groupe ; Si deux et seulement deux équipes sont à égalité parfaite sur tous les points du règlement, doivent être départagées pour une seule place qualificative et se rencontrent lors de la dernière journée, alors une séance de tirs au but est organisée à la fin du temps réglementaire de ce dernier match les opposant ; Plus faible total de points disciplinaires sur l'ensemble du groupe, en appliquant le barème suivant : Un carton jaune : 1 point ; Un second carton jaune dans le même match pour une même joueuse : 2 points ; Un carton rouge direct : 3 points ; Position dans le classement par coefficient des équipes nationales féminines de l’UEFA utilisé pour le tirage au sort du tournoi.

Qui sont les favorites du tournoi?

Tenantes du titre, les Néerlandaises peuvent légitimement prétendre à leur succession. Les Oranjes restent d’ailleurs sur une finale de Coupe du monde, perdue face au États-Unis à Lyon, en 2019. Le pays organisateur, l’Angleterre, a également sa carte à jouer. Entraînées par Sarina Wiegman, sélectionneure des Néerlandaises en 2017, les Lionesses n’ont jamais remporté la compétition (deux finales perdues en 1984 et 2009).

Tout le contraire de l’Allemagne, qui a presque tout raflé (huit sacres en 12 participations). Mais les Allemandes devront se méfier des Espagnoles, toutefois orpheline de la Ballon d’Or Alexia Putellas, mais sur la pente ascendante ces dernières années. Le vainqueur de la compétition aura le privilège d’affronter le vainqueur de la Copa America lors de la Finalissima, comme ce fût le cas pour l’Italie et l’Argentine chez les messieurs.

Que peut-on attendre de l’équipe de France?

À la recherche d’un premier trophée majeur (Euro ou Coupe du monde), les joueuses de Corinne Diacre restent sur de nombreuses déceptions ces dernières saisons. À l’Euro, les Bleues n’ont jamais passé le cap des quarts de finale en six participations (2009, 2013, 2017). Pire, depuis les Jeux olympiques 2012, les Tricolores attendent désespérément de retourner dans le dernier carré, elles qui restent sur une élimination face aux États-Unis en quarts de finale du Mondial 2019, joué à domicile. À l’issue du dernier match de préparation face au Vietnam (7-0), la sélectionneure a d’ailleurs rappelé l’objectif de son groupe: aller en finale, le 31 juillet.