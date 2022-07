France-Belgique: Renard "assume" après son double échec sur penalty

Wendie Renard, capitaine de l’équipe de France, a vu son penalty repoussé face à la Belgique (2-1), jeudi, avant de manquer le cadre, seule devant le but vide. Elle assume son échec et dit prête à recommencer dans l’exercice.

Après une victoire éclatante face à l’Italie (5-1) en ouverture, l’équipe de France a davantage peiné contre la Belgique, jeudi à l’Euro. Mais les Bleues se sont imposées (2-1) et ont validé leur qualification pour les quarts de finale de la compétition. Elles auraient pu conclure leur soirée sur un score un peu plus large mais Wendie Renard a manqué un penalty en fin de match après une main de la milieue de terrain Amber Tysiak. Après avoir vu son tir repoussé par la gardienne Nicky Evrard, la défenseuse a ensuite manqué le but vide.

En charge des penalties en sélection comme à Lyon, son club, Wendie Renard a bien remarqué que sa manière de tirer avait été analysée par ses adversaires sur les conseils avisés de Janice Cayman, sa partenaire à Lyon. Mais elle n’a pas dramatisé cet échec à l’issue de la rencontre.

"Une coéquipière (à Lyon) a donné des consignes à sa gardienne"

"C’est un fait de jeu, a-t-elle rappelé. J’ai une coéquipière qui était en face et qui a donné des consignes à sa gardienne. On voit bien sur le penalty qu’elle part avant. C’est forcément frustrant pour moi et l’équipe. Ça aurait pu permettre à l’équipe d’être sereine en fin de match. Ce sont des choses qui arrivent et ça ne m’empêchera pas d’en retirer."

Wendie Renard a d’ailleurs confirmé qu’elle avait été désignée pour tirer. "Bien sûr, a-t-il assuré. On est plusieurs filles (à pouvoir tirer, ndlr), on s’est regardé et elles m’ont dit de tirer. Je n’ai aucun problème avec ça, j’ai pris mes responsabilités et je les assumerai jusqu’au bout."

Les joueuses de l’équipe de France, déjà assurées de la première place, ont désormais rendez-vous lundi pour leur dernier match de poule face à l’Islande (21h). Au prochain tour, elles défieront l’équipe qui aura terminé deuxième du groupe C (Pays-Bas, Suède, Portugal ou Suisse). En espérant pouvoir compter sur leur star Marie-Antoinette Katoto, blessée à un genou face à la Belgique, jeudi.