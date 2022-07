Euro 2022: les Pays-Bas affronteront les Bleues en quart, la Suède également qualifiée

Après une dernière journée intense dans le groupe C, les Pays-Bas ont validé leur ticket pour les quarts de finale et affronteront les Bleues samedi prochain. Impressionnantes face au Portugal, les Suédoises verront également la phase à élimination directe.

Les Bleues connaissent leur adversaire pour les quarts de finale. Déjà assurée de terminer en tête de son groupe, l’équipe de France attendait le dénouement de la poule C pour savoir son programme du week-end prochain. Ce sera donc les Pays-Bas, vainqueurs dans la difficulté de la Suisse à Sheffield (4-1). Dans l’autre rencontre, la Suède a également validé son billet pour le top 8 en balayant le Portugal (5-0) et connaîtra son adversaire lundi, lors du dénouement du groupe D.

Les Pays-Bas sur le tard

Futures adversaires des Bleues, les Néerlandaises ont livré un sentiment mitigé face aux Suissesses (4-1). Bousculées par les coéquipières de Ramona Bachmann, les championnes d'Europe en titre auraient pu obtenir un penalty en première période, finalement annulé après visionnage de la vidéo. Les deux gardiennes ont sauvé plusieurs fois leur équipe, laissant le score nul et vierge à la pause.

Le rythme s'est accéléré au retour des vestiaires, avec deux buts en cinq minutes. Si les Pays-Bas pensaient avoir fait le plus dur avec un but contre-son-camp de Luana Bühler, les Suissesses ont immédiatement réagi grâce à Géraldine Reuteler. Dans une fin de match irrespirable, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, et les Néerlandaises ont porté le coup de grâce dans les dix dernières minutes sur un doublé de Romée Leuchter, entrée quelques minutes plus tôt.

La Suède expéditive

Deuxièmes au coup d’envoi, les Suédoises ont profité de la fébrilité portugaise sur coup de pied arrêtés pour punir d’entrée les joueuses de Francisco Neto (5-0). D’abord sur corner, Angeldal a profité d’un mauvais renvoi de Morais pour ouvrir le score, avant de doubler la mise à la suite d’une combinaison sur coup-franc avec Asllani. Les vice-championnes olympiques se sont mises définitivement à l’abri avant la pause sur un but contre-son-camp de Carole Costa.

Le festival s'est poursuivi en deuxième période, avec un pénalty transformé de Kosovare Asllani. Assurée de terminer en tête, la Suède attend désormais le deuxième du groupe de la France, qui sera soit l'Italie, soit l'Islande, soit la Belgique. Lundi, Italiennes et Belges croiseront le fer à Manchester, tandis que les Islandaises joueront face aux Bleues (21 heures).

Le classement du groupe C

1. Suède 7 pts (+6)

2. Pays-Bas 7 pts (+4)

3. Suisse 1 pts (-4)

4. Portugal 1 pt (-6)