Euro 2022: les Bleues terminent la première phase avec un nul contre l'Islande, après un but encaissé à la 102e

L’équipe de France a bouclé la phase de poule de l’Euro 2022 par un nul face à l’Islande (1-1) ce lundi soir. Invaincues, les Bleues défieront les Pays-Bas lors des quarts de finale et ont peut-être trouvé avec Melvine Malard, première buteuse du match, la remplaçante de Marie-Antoinette Katoto en attaque même si tout n’a pas été parfait.

Etincelante contre l’Italie (5-1) puis plus brouillonne face à la Belgique (2-1), l’équipe de France a encore montré ses forces et ses faiblesses pour son troisième match de l’Euro 2022. Déjà qualifiées pour les quarts et assurées de la première du groupe D, les Bleues n’ont pas mis longtemps avant d’ouvrir la marque contre l’Islande mais ont finalement cédé dans les derniers instants (1-1) ce lundi au New-York Stadium de Rotherham en Angleterre.

En moins d’une minute, Melvine Malard a cru lancer les protégées de Corinne Diacre vers une troisième victoire en autant de rencontres pendant le tournoi. Mais malgré une nette domination, les joueuses tricolores n'ont jamais réussi à doubler la mise pour se mettre définitivement à l’abri et faire le plein de confiance dans cet Euro. Un penalty transformé par Dagny Brynjarsdottir a privé la France d'un sans-faute durant cette phase de poule.

Malard, un but express et record

Profitant de la blessure au genou de Marie-Antoinette Katoto, forfait pour le reste de l’Euro, et de la gêne à une cuisse d’Ouleymata Sarr, Melvine Malard a été choisie par Corinne Diacre pour jouer en pointe contre les Scandinaves. Et l’attaquante de l’OL n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s’illustrer.

Après quelques secondes de jeu, une jolie combinaison tricolore a trouvé la faille dans la défense islandaise pour marquer le but le plus rapide de la compétition continentale après 43 secondes.

D’une belle remise en talonnade pour Clara Matéo, Melvine Malard a accéléré le jeu au milieu du terrain. Après une course tranchante de sa coéquipière, l’attaquante a hérité du ballon et trompé la gardienne islandaise d’une frappe croisée du gauche sans contrôle (1-0, 1e).

A 22 ans et 20 jours, Melvine Malard est devenue la plus jeune buteuse des Bleues en compétition internationale (Euro et Coupe du monde). Le tout pour sa deuxième apparition dans un tournoi majeur avec l’équipe de France. Histoire de ne pas oublier l’infortunée Katoto, sa suppléante lui a dédié son but.

"La coach l’a mise à la place de Marie (Marie-Antoinette Katoto). Elle est polyvalente, elle a le sens du but et l’a montré aujourd’hui, a félicité la latérale Sakina Karchaoui au micro de TF1 au sujet de sa jeune partenaire. On est fières d’elle."

Les Bleus pas récompensées à la finition

Rarement inquiétée sur le plan défensif, si ce n’est sur une petite erreur sans conséquence de Pauline Peyraud-Magnin peu avant la mi-temps, l’équipe de France a ensuite dominé cette rencontre face à des islandaises vaillantes mais limitées. Mais voilà, malgré une possession largement favorable (61,9%) et 5 tirs cadrés, les Bleues ont cruellement manqué d’efficacité.

Pas assez tranchantes face au but, les Tricolores sont restées sous la menace de l’Islande. Après une frappe déviée de Sandy Baltimore repoussée par la barre transversale (1-0, 54e), Pauline Peyraud-Magnin a bien stoppé la première (et unique) frappe cadrée des islandaises dans le jeu.

Derrière, les attaquantes tricolores ont encore montré quelques erreurs techniques à l’approche de la surface adverse. Si le poteau a renvoyé la tentative de Grace Geyoro, un léger hors-jeu a privé Melvine Malard d’un doublé tant espéré (1-0, 68e). Pas plus que le but de Grace Geyoro refusé pour une main dans les dernières minutes (1-0, 89e).

Et à force de rater la balle de 2-0, la France s'est fait piéger. Sur le dernier corner du match en faveur des Islandaises, un croc-en-jambe involontaire sur une scandinave a poussé l'arbitre tchèque à siffler un penalty. Dagny Brynjarsdottir a égalisé d'une joli frappe en lucarne au bout du temps additionnel (1-1, 102e).

Un but sans conséquence pour la première place des Bleues, qui défieront les Pays-Bas samedi soir, toujours à Rotherham. Un but qui ne changera pas non plus l'avenir des Islandaises, éliminées à cause de la victoire des Belges contre l'Italie (1-1).

La France rêve du dernier carré

Face au vainqueur de l’Euro 2017, les Françaises tenteront de décrocher leur billet pour les demi-finales du tournoi anglais. Mais pour espérer mettre à mal les Pays-Bas, la France devra retrouver cette efficacité et cet allant offensif affichés lors de la première période contre l’Italie pendant son premier match. Passées tout près du sans-faute avec deux victoires et un match nul, les Bleues n'ont pas réussi à faire aussi bien que l’Angleterre et l’Allemagne pendant cette phase de groupes.

Mais les Françaises n’ont surtout pas autant impressionné que les Lionnes (14 buts marqués pour zéro encaissé) ou que les Allemandes (9 buts marqués et aucun encaissé). Et contrairement à l’hôte anglais ou aux joueuses de la Mannschaft, les Tricolores restent sur une triste série en compétition. La France n’a plus réussi à se qualifier pour les demi-finale d’un tournoi majeur depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012.

Dix ans après sa quatrième place aux JO, l’équipe de France pourrait à nouveau profiter de son voyage outre-Manche pour se mettre à rêver d’un sacre.

Encore faut-il trouver la formule pour se mettre à l’abri rapidement. La défense, jusqu’ici assez friable des Pays-Bas (4 buts encaissés en trois matchs), pourrait aider les Bleues à refaire le plein de confiance face au but.