Euro 2022: sans Putellas, l'Espagne renverse la Finlande dans le groupe de la mort

Privées d'Alexia Putellas et Jennifer Hermoso, les Espagnoles ont bataillé pour battre la Finlande ce vendredi, pour le premier match du groupe B (4-1). Un succès capital avant d'affronter l'Allemagne et le Danemark, les deux favoris de la poule.

Tout n'a pas été rose pour les Espagnoles ce vendredi. Sur la pelouse de Milton Keynes, les joueuses de Jorge Vilda ont pris leur temps pour vaincre la Finlande pour le premier match du groupe B de l'Euro 2022 (4-1). Sans les deux stars Alexia Putellas et Jennifer Hermoso, les quarts de finaliste du dernier Mondial ont préservé l'essentiel après avoir été menées. Elles prennent trois points vitaux avant d'affronter l'Allemagne et le Danemark, les deux autres favoris du groupe B.

>> Suivez toute l'actualité de l'Euro

La clim de Sällström

Sous la pression, les Espagnoles ont été cueillies à froid dès la première minute après une grosse erreur d'alignement de la part de la défense. Il n'e fallait pas tant pour la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection finlandaise Linda Sällström pour punir Sandra Paños d'un tir croisé imparable. Une clim qui a eu le mérite de réveiller petit à petit les coéquipières d'Irene Paredes, beaucoup plus tranchantes en fin de première période.

Un réveil symbolisé par l'ancienne joueuse du PSG, buteuse d'un coup de casque sur l'un des nombreux corners de la Roja. Dominatrice dans le jeu et au niveau des occasions (32 tirs à 4), l'Espagne a réussi à prendre les devants juste avant le repos grâce à Aitana Bonmati, qui a trompé Korpela d'une tête lobée.

Le plus dur reste à venir

Moins frileuses et plus entreprenantes, les Finlandaises laissent plus d'espaces et la Roja en profite pour marquer une troisième fois, le troisième de la tête. Sur un coup-franc de Maria Leon, Lucia Garcia a permis à ses coéquipières de mieux respirer et d'appréhender plus sereinement la fin de rencontre, conclue sur un pénalty de Mariona Caldentey dans le temps additionnel.

Après ce précieux succès, les Espagnoles devront hausser le curseur lors des prochains matchs, puisque l'Allemagne (mardi) et le Danemark (le 16) arrivent. Les deux sélections, qui s'affrontent ce vendredi à 21 heures sont considérées comme les favorites pour accéder aux quarts de finale.