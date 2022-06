Israël: les joueuses de l'équipe nationale en grève pour obtenir l’égalité salariale

Un conflit salarial a éclaté entre la Fédération israélienne de football et les membres de l’équipe nationale féminine. Les joueuses vont boycotter les matchs et les entraînements si elles n’obtiennent pas une égalité financière avec la sélection masculine.

Eliminée de la course à la qualification pour la Coupe du monde féminine en 2023, l’équipe israélienne pourrait ne même pas disputer son prochain match en Bulgarie, le 23 juin. La menace plane sur un éventuel forfait de la sélection en raison du conflit salarial entre les joueuses et leur fédération nationale. Selon les informations de la chaîne israélienne Kann News, les membres de l’équipe féminine ne s’entraineront et ne joueront pas jusqu’à nouvel ordre.

Par le passé, plusieurs équipes féminines ont mené des actions similaires ou lutté pour bénéficier de meilleures conditions financières en sélection. C'est notamment le cas aux Etats-Unis où les joueuses, doubles championnes du monde en titre, ont obtenu l'égalité salariale en février dernier après un conflit entamé en mars 2019.

Une seule victoire en sept matchs

Le média israélien, citant des éléments transmis par l’association locale des joueurs, fait état d’un conflit autour des paiements alloués aux joueuses. Soutenu par l’instance, les joueuses de la sélection demandent à toucher les mêmes primes et salaires que les joueurs de l’équipe masculine lors des sessions internationales. Tant qu’aucun accord ne sera trouvé et jusqu’à ce qu’elles obtiennent gain de cause, elles refuseront de jouer et de s’entraîner pour les matchs.

Cinquièmes (sur six) dans leur groupe de qualification pour le Mondial 2023, les Israéliennes ont remporté une seule de leurs sept rencontres disputées. Avec trois matchs à jouer en juin et septembre, les joueuses de la sélection vont rapidement être fixées. Soit la Fédération accepte leurs demandes, soit Israël ne parviendra pas à aligner une équipe pour le déplacement en Bulgarie.