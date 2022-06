Ligue des nations: la Belgique va jouer contre la Pologne avec le maillot de l’équipe féminine

Moins d’un mois avant le début de l’Euro féminin en Angleterre (6 juillet - 31 juillet), l’équipe masculine de Belgique va jouer avec avec le maillot de leurs homologues féminins contre la Pologne en Ligue des Nations ce mercredi pour afficher leur soutien.

Faute de Coupe du monde décalée cet automne, c’est l’Euro féminin en Angleterre qui va rythmer le monde du football cet été. Qualifiée pour la deuxième fois de son histoire dans une compétition internationale, la Belgique veut afficher son soutien au Red Flames (surnom donné à l’équipe féminine). Ce mercredi, les Red Devils d’Eden Hazard, qui reçoivent la Pologne à Bruxelles, au stade du Roi Baudouin, joueront avec le maillot de la sélection féminine. Une manière de “montrer leur soutien à nos Flames à l'approche du Championnat d'Europe”, selon la RBFA (Fédération belge de football). “Cette campagne va attiser l'enthousiasme de nos supporters pour le Championnat d'Europe et donner à nos féminines un coup de pouce supplémentaire pour se dépasser lors de cet Euro. Nous appelons tout le monde à passer en mode #FLAMETIME à la mi-juin."

Si pour l’heure le maillot que les Belges porteront au Qatar pour la Coupe du monde n’a pas été dévoilé, ils arboront un maillot noir avec un short rouge pour cette deuxième jounrée de Ligue des Nations, après la déculottés reçu face au voisin néerlandais (4-1) ce vendredi. C’est la première fois que le maillot de l’équipe féminine diffère de celui des Diables Rouges, qui vont “rendre hommage à leurs consœurs féminines" et "à l'évolution du football féminin belge.”

Éliminée dès les phases de groupes lors de l’Euro 2017, la Belgique revient pour sa deuxième compétition internationale. Cette fois, les joueuses de Ives Serneels seront opposées à l’Italie, l’Islande et la France. Belges et Françaises se sont déjà affrontées lors d’un match de préparation à l'Euro 2017. Les Bleues s’étaient imposées 2-0 avant de se faire éliminer en quarts de finale par l’Angleterre. Pour cet Euro 2022, Red Flames et Bleues se rencontreront le 14 juillet prochain au New York Stadium de Rotherham.