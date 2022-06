Ligue des nations: l'échange de maillots sympa entre Van Dijk et Henry après Belgique–Pays-Bas

Virgil van Dijk a offert son maillot de la sélection néerlandaise à Thierry Henry, qui lui en a remis un du FC Barcelone, vendredi soir après la défaite de la Belgique contre les Pays-Bas en Ligue des nations.

Ce petit moment sympathique s'est déroulé au terme de la victoire 4-1 des Pays-Bas contre la Belgique en Ligue des nations. Dans les couloirs du stade Roi Baudouin à Bruxelles, vendredi soir, Virgil van Dijk et Thierry Henry ont procédé à un échange de maillots.

"L'un des plus grands!"

Le défenseur et capitaine néerlandais lui a offert sa tenue du jour avec les "Oranjes". Quant au champion du monde français, présent en tant qu'entraîneur adjoint de la sélection belge, il lui a remis un maillot de son époque au FC Barcelone floqué du numéro 14. Ils ont chacun écrit un mot sur leur tunique. "L'un des plus grands!", a commenté le cadre de Liverpool sur Twitter.

Les deux hommes ont peut-être profité de ce moment pour reconfirmer leurs numéros de téléphone. Début mai, à l'occasion d'une interview post-match sur CBS, Virgil van Dijk s'amusait à raconter que Thierry Henry n'avait "pas répondu à ses textos".

L'ex-buteur des Bleus, consultant pour la chaîne américaine, s'était expliqué après coup: "En fait, je n'ai plus son numéro! Il faut que je le récupère auprès de quelqu'un. J'ai changé mon numéro en changeant de smartphone, et son numéro n'était plus là!"