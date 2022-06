Qatar: la statue "coup de tête" de Zidane va être exposée dans un musée

Installée puis retirée d'une corniche à Doha en 2013, la statue du coup de boule de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi va bientôt être installée dans un musée au Qatar.

La statue immortalisant le "coup de tête" de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006 va bientôt faire son retour dans la vie publie au Qatar. Installée sur une corniche de Doha puis rapidement retirée en 2013, l'oeuvre d'art sera réinstallée au nouveau musée du Sport selon les déclarations d'un officiel locale.

La statue de bronze du "coup de tête", haut de plus de cinq mètres et lourde de plusieurs tonnes, a été signée par l'artiste français Adel Abdessemed et avait été achetée par l'Autorité des musées du Qatar dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde de football organisée du 21 novembre au 18 décembre.

"Elle n'était pas au bon endroit"

Après son inauguration en grande pompe, la statue avait été retirée moins d'un mois après son installation en bord de mer dans le centre de Doha, à la suite d'une campagne dénonçant une idolâtrie interdite par l'islam.

"On avait l'impression qu'elle n'était pas au bon endroit et elle va être réinstallée. Nous prévoyons de le faire au 3-2-1 Museum", a déclaré la présidente des musées du Qatar, cheikha Al-Mayassa Al-Thani, sans donner de date précise.

Et la dirigeante de préciser lors d'une conférence de presse: "Avec la sculpture de Zinedine Zidane, nous parlerons du stress chez les athlètes lors des grands tournois et de l'importance de parler des questions de santé mentale."

"Les sociétés évoluent"

Le célèbre geste de Zinedine Zidane n'est pas le seul sujet à avoir l'objet d'une forme de censure au Qatar. Quatorze sculptures géantes en bronze de l'artiste britannique Damien Hirst représentant les étapes de la croissance d'un foetus de la fécondation à la naissance avaient dû rester couvertes devant un hôpital en construction au Qatar entre 2013 et 2018. "L'art, comme toute autre chose, est une histoire de goût", a encore estimé cheikha Al-Mayassa Al-Thani, ajoutant que "les sociétés évoluent".

"Les gens, a-t-elle ajouté, peuvent commencer par critiquer une chose avant de la comprendre et de s'y faire." Le calendrier culturel de l'émirat prévoit, entre autres, une exposition consacrée au football au musée du Sport à partir d'octobre. Le musée des Arts islamiques, rénové, doit aussi rouvrir ses portes en octobre.