PSG: Hamraoui et Diallo, les retrouvailles avec le groupe ce mardi

Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur de l’équipe féminine du PSG, a annoncé le retour de Kheira Hamraoui et Aminata Diallo avec le groupe, ce mardi, un mois après l’agression subie par la première nommée sous les yeux de la seconde.

L’effectif de l’équipe féminine du PSG va retrouver deux joueuses, ce mardi à l’entraînement. Kheira Hamraoui et Aminata Diallo vont en effet réintégrer le groupe un peu plus d’un mois après l’agression dont a été victime la première nommée dans la nuit du 4 au 5 novembre. Elle avait été extirpée de la voiture d’Aminata Diallo - qui la reconduisait chez elle après une soirée du club – par deux individus qui l’avaient ensuite violemment frappée aux jambes. Maintenue sans être agressée physiquement, Aminata Diallo avait été placée en garde à vue pendant 35 heures avant d’être relâchée sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle. L’enquête est toujours en cours. Les deux joueuses, elles, s’entraînaient depuis chacune de leur côté à l’écart du groupe, qu’elles retrouveront ce mardi.

Un entraînement ensemble la semaine dernière

"Je ne sais pas où elles en sont, a d’abord confié Didier Ollé-Nicolle, entraîneur du PSG, ce mardi à la veille du match de Ligue des champions sur le terrain de Kharkiv (18h45). Il y a eu un travail professionnel de la part du club et du staff pour les accompagner depuis un mois, en dehors du groupe et de toute notion de match. Il y a eu une semaine de coupure, deux semaines de travail individuel, chacune à part par des membres du staff, le préparateur physique, mes adjoints ou moi-même pour qu’elles se rendent bien compte que tout le monde s’intéressait à elles. La semaine dernière, on les a entrainées ensemble pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté parce qu’on fait un sport collectif."

"Le club a pris la décision ce week-end de les réintégrer, elles vont reprendre l’entraînement collectif ce (mardi) matin avec le groupe, a-t-il ajouté. Elles n’ont pas joué depuis un mois, se sont entraînées en pointillés. L’aspect physique et mental est très important pour un sportif de haut niveau. En parallèle, un groupe a fonctionné depuis ces évènements. (…) Je considère qu'elles ont été blessées depuis un mois. Il faut du temps pour revenir physiquement et psychologiquement. Se réhabituer à vivre ensemble."

La semaine dernière, le club avait organisé une réunion de conciliation à l’issue positive au centre d’entraînement à Bougival, suivie d'une séance d'entraînement commune. Une source proche du club craignait, la semaine passée, un retour "très électrique, voire impossible" au sein d’un groupe divisé. Les récentes déclarations de Kheira Hamraoui aux enquêteurs lors de sa dernière audition agacent les joueuses qui défendent le retour d’Aminata Diallo et qui se demandent pourquoi elle est encore citée dans cette affaire. De l’autre côté, les défenseures de Kheira Hamraoui et les autres éléments du groupe ne veulent eux pas prendre part au débat.