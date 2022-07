FIFA: le parquet suisse envisage de faire appel après l’acquittement de Platini et Blatter

Les déboires judiciaires de Michel Platini et Sepp Blatter ne sont peut-être pas terminés. RMC Sport est en mesure de confirmer ce lundi que le parquet suisse envisage de faire appel après l’acquittement en première instance des deux anciens dirigeants de la FIFA, dans l'affaire du versement de deux millions de francs suisses.

Acquittés lors du premier procès, le 8 juillet dernier, Michel Platini et Sepp Blatter pourraient être rejugés sur cette affaire du paiement présumé déloyal de 2 millions de francs suisses (1,9 million d’euros) reçu par la légende des Bleus en provenance de l'ancien président de la FIFA.

Comme annoncé par Le Monde, et confirmé à RMC Sport, le ministère public de la Confédératio helvétique (MPC) a déposé "une annonce d’appel", le 15 juillet, auprès du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (TPF). Une option envisagée à la suite de la relaxe des deux anciens dirigeants. Dans les faits, une notification du jugement motivé va intervenir dans les prochains mois. Le parquet aura ensuite vingt jours pour valider son appel (ou se rétracter).

Rendez-vous dans plusieurs mois entre le parquet et le duo Platini-Blatter

Durement critiqués depuis plusieurs années en raison de cette affaire, Michel Platini et Sepp Blatter sont finalement ressortis blanchis après le verdict du tribunal. En première instance, le TPF n'a pas suivi les réquisitions du parquet, qui avait requis mi-juin un an et huit mois de prison avec sursis pour les deux accusés, qui clamaient leur innocence.

"Je ne suis pas innocent dans ma vie, mais je le suis dans cette affaire", a ainsi déclaré Sepp Blatter à son arrivée au tribunal avant la lecture du jugement.

Comme le permet la procédure, le parquet suisse devrait donc renvoyer l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France et l’ex-président de la FIFA devant le tribunal en appel.

"Le 15 juillet 2022, le Parquet fédéral (BA) a interjeté appel contre l'ancien président de la FIFA, Joseph Blatter, et contre l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, concernant le jugement ouvert par la chambre criminelle du Tribunal pénal fédéral en juillet 8, 2022, détaille un communiqué transmis par le ministère public suisse à RMC Sport. Il ne s'agit pas d'une décision préliminaire. La notification du jugement motivé par écrit par le tribunal à la suite de la demande d'appel constituera la base d'un examen ultérieur par le BA. Le BA ne fournira aucune autre information pour le moment."