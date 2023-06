Liga: Valence répond fermement à Rodrygo, qui accuse les supporters de racisme contre Vinicius Jr

Rodrygo Goes est sommé par le Valence CF de s'excuser, après avoir affirmé que les supporters du club avaient traité Vinicius Junior de "singe" en mai dernier.

La polémique autour du match Valence-Real n'est pas terminée. En conférence de presse avec le Brésil, mercredi en vue d'un match amical prévu le 17 juin contre la Guinée à Barcelone, l'ailier madrilène Rodrygo a affirmé avoir entendu des supporters valencians traiter Vinicius Junior de "singe" à Mestalla. Ce que le club dément fermement dans un communiqué offensif.

"Le Valence CF regrette et dément catégoriquement les fausses déclarations faites par le joueur Rodrygo Goes, dans lesquelles il affirme que des chants racistes ont été proférés dans notre stade et par nos supporters. Ces déclarations sont de graves mensonges qui contribuent à la stigmatisation injuste du public exemplaire du Valence CF", s'insurge le club.

"Les footballeurs doivent faire preuve de rigueur et de responsabilité"

Il est demandé à Rodrygo de "rectifier ses mensonges" en prenant exemple sur Carlo Ancelotti, qui s'était excusé de s'en être pris à l'ensemble des supporters dans une déclaration d'après-match. "Le Valence CF se réserve le droit de prendre les mesures juridiques appropriées pour défendre l'honneur de notre club et de nos supporters. Les footballeurs doivent également faire preuve de rigueur et de responsabilité lorsqu'ils font des déclarations", peut-on aussi lire dans le communiqué.

"De même, et une fois de plus, nous souhaitons exprimer notre condamnation la plus ferme de toute forme de racisme ou de violence et nous le démontrons par l'expulsion à vie des trois supporters impliqués dans ce malheureux incident. Notre lutte et notre engagement pour éradiquer ce fléau social ne font aucun doute. Nous demandons une fois de plus le plus grand respect pour nos supporters et qu'ils ne soient pas attaqués par de fausses informations", conclut le club Ché.

Cible régulière d'actes racistes sur les terrains espagnols, Vinicius Junior a été visé par des insultes à Valence le 28 mai qui ont provoqué une vague d'indignation internationale. Les trois personnes ayant été identifiées comme les auteurs de ces insultes ont été sanctionnées de 5.000 euros d'amende et d'un an d'interdiction de stade sur l'ensemble du territoire, selon le Conseil supérieur des Sports en Espagne. Après ce nouvel épisode d'insultes racistes contre l'ailier du Real Madrid, le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, avait reconnu que le pays avait "un problème de racisme" dans le football tandis que le gouvernement de gauche avait lui appelé à plus de fermeté contre ces actes.