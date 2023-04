Football: Higuain jouera en Kings League la saison prochaine

Gonzalo Higuain (35 ans), ancien joueur du Real Madrid, Naples et de la Juventus, participera à la Kings League – compétition créée par Gerard Pioqué entre le football et le esport - la saison prochaine.

Une nouvelle recrue prestigieuse pour la Kings League. Sergio Agüero, ancien attaquant de l’Argentine qui est le patron de l’équipe Kunisports, a révélé le nom de sa signature vedette pour la prochaine édition: Gonzalo Higuain (35 ans), ancien attaquant argentin passé par le Real Madrid, Naples ou la Juventus.

La prochaine édition démarre le 7 mai

"Le seul qui m'a confirmé pour l'instant est 'Pipa' Higuaín, a déclaré Agüero en direct sur Twitch avec le célèbre streamer espagnol Ibai Llanos. On ne sait pas à quelle date, mais il jouera un jour." L’ancien joueur de Boca ajoutera son nom à la liste de nombreux anciens professionnels ayant participé à cette compétition créée par Gerard Piqué. Ronaldinho, Javier Hernandez, Javier Saviola, Raúl Tamudo, Sergio García, Rubén de la Red et d’autres, dont un joueur de la Liga encore en activité qui a joué masqué, y ont participé lors de la première édition.

Piqué a lancé ce nouveau concept qui réinvente les règles du football sur un terrain plus petit dans une sorte de mix entre football, water-polo, tennis, e-sport. Entre janvier et mars, 12 équipes de 12 joueurs (dont cinq remplaçants) se sont affrontées presque chaque week-end dans un port industriel près de Barcelone avant le Final Four au Camp Nou.

Sur les 12 membres de chaque équipe, les dix premiers sont choisis sur tirage au sort auquel tout le monde pouvait s’inscrire, les 11e et 12e étant des joueurs professionnels ou d’anciens pros. Higuain, qui a mis un terme à sa carrière en 2022 après une dernière aventure à l'Inter Miami, arrivera comme 12e joueur.

Neymar, attaquant du PSG, a déjà été annoncé comme patron d’une équipe de la Kings League la saison prochaine. Le Brésilien devra vite s’activer pour concurrencer l’équipe d’Aguero et sa recrue de taille. La prochaine édition démarre le 7 mai.