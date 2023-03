PSG: Neymar rejoint à son tour la Kings League de Gerard Piqué

Après son carton en Espagne, la Kings League de Gerard Piqué, compétition mélangeant football et esport, va s'étendre en Amérique du Sud. Avec un gros coup à la clé, puisque Neymar sera le patron d'une équipe au Brésil.

Les organisateurs avaient teasé une annonce énorme, la plus grosse de leur (jeune) histoire. Après avoir attiré Iker Casillas ou Sergio Agüero, la Kings League, compétition créée par Gerard Piqué mélangeant football et esport et qui fait un carton absolu en Espagne, vient de s'offrir une autre star du ballon rond. Un certain... Neymar.

L'attaquant du PSG, comme les footballeurs précédemment cités ou le célèbre streamer espagnol Ibai Llanos, va devenir patron de sa propre équipe. Mais pas de l'autre côté des Pyrénées: après seulement quelques mois d'existence, la Kings League va en effet partir à la conquête de l'Amérique du Sud, et c'est donc au Brésil que le "Ney" aura son écurie, comme son aîné Ronaldinho.

Un succès monstre

La grande annonce a été faite ce dimanche dans un clip vidéo, en marge du Final Four de la Kings League, organisé en grande pompe au Camp Nou devant des tribunes pleines. Dans la séquence en question, Neymar s'adresse à un Gerard Piqué fait prisonnier, et lui demande une équipe de Kings League en échange de sa liberté. Avant donc d'obtenir gain de cause.

Lancée par Piqué et portée par de nombreux sportifs, streamers et influenceurs espagnols, la Kings League propose des matchs très rythmés sur des terrains réduits entre équipe de sept joueurs, avec des règles empruntées au water-polo, au tennis… et une mystérieuse "golden card" qui permet de renverser le cours d’un match. Son succès sur Twitch est immense. Ce dimanche, plus d'un million de spectateurs étaient ainsi connectés simultanément sur la plateforme de streaming pour regarder le Final Four.