Mercato: l'agent de Bale tacle (encore) le Real Madrid

En difficulté avec le Real Madrid, Gareth Bale s'épanouit en sélection. Interrogé sur son avenir, son agent n'a pas hésité pour envoyer une petite pique au club madrilène.

Le clan de Gareth Bale contre-attaque. Alors que l'international gallois vit une saison compliquée avec le Real Madrid, il devrait logiquement quitter le club en juin prochain, à l'expiration de son contrat.

Un moindre mal pour le joueur de 32 ans, qui n'a disputé que cinq petits matchs lors de la saison 2021-2022 (quatre en Liga, un en Ligue des champions) et n'a inscrit qu'un seul but. Interrogé sur l'avenir de son client, son agent Jonathan Barnett a confirmé au Telegraph que Gareth Bale "ne sait pas ce qu'il va se passer cet été" et que "tout dépend du pays de Galles".

>> Le mercato en direct

"C'est incroyable que le Real Madrid ne le fasse pas jouer"

Il en a profité pour envoyer un message lourd de sens au club merengue. "Nous n’avons parlé avec personne et il y aura une décision qu’il devra prendre vers le mois de juin. C'est incroyable que le Real Madrid ne le fasse pas jouer, parce qu’il peut encore faire beaucoup, tout le monde l’a vu jeudi soir. S’ils le mettaient dans l’équipe et l’impliquaient, ils auraient un grand joueur mais on vit et on fait avec. Il est le plus grand joueur à avoir joué pour le Pays de Galles et l’un des plus grands que la Grande Bretagne ait jamais produit."

Jeudi, Gareth Bale a été le principal artisan du succès gallois face à l'Autriche en inscrivant un doublé, dont un sublime coup-franc. Après la rencontre, l'ancien joueur de Tottenham était monté au créneau face à la presse espagnole, en dénonçant "l'insensibilité et l'acharnement des médias", qui ont un impact sur "la santé mentale et physique des gens. Un tacle les deux pieds décollés en direction du journal Marca, qui avait utilisé le terme "parasite" pour qualifier l'attaquant du Real, absent pour le Clasico le week-end dernier mais bien présent avec la sélection.