Barça: "Ça fait mal", Pedri souffre de voir Messi en difficulté au PSG

Dans une interview à la Vanguardia, le Golden Boy 2021, Pedri, s’est ému de voir Lionel Messi être chahuté à ce point à Paris depuis son arrivée au PSG, où il ne semble pas s’épanouir.

Les aventures de Lionel Messi à Paris n’émeuvent pas que les Argentins. Les anciens coéquipiers de la Pulga au Barça sont eux aussi très attentifs aux performances de celui qui fut l’idole des Catalans. Même les plus jeunes d’entre eux, qui ont côtoyé le génie argentin sur le tard, à l’image de Pedri, l’un de ses successeurs. "J'ai passé de bons moments avec Leo sur le terrain et en dehors du terrain, c'est une personne magnifique, donc j'espère qu'il pourra revenir, se prend à rêver le prodige dans une interview à la Vanguardia. J'ai aimé jouer avec lui et c'est une joie de l'avoir comme coéquipier."

"Chaque fois que c'est possible, je regarde ses matchs parce qu'on apprend beaucoup en regardant jouer le meilleur joueur du monde, mais c'est vrai que quand les choses ne marchent pas pour un ami, comme je le considère, ça fait un peu mal", reconnaît-il au cours de l’entretien qu’il a accordé à nos confrères catalans.

Si le Barça a rencontré quelques difficultés à tourner la page après le départ de Lionel Messi, il revit depuis l’arrivée de Xavi fin octobre. "C'est un entraîneur qui nous donne confiance à chaque mouvement car il sait très bien ce qu'il veut faire avec l'équipe et les joueurs le comprennent parfaitement, explique le Golden Boy 2021. Nous savons que nous devons être capables de contrôler le jeu par la possession et c'est ce sur quoi il insiste le plus."

"Une joie d'avoir Dembélé"

Xavi fait confiance aux jeunes comme Pedri, qui réalise une saison magistrale du haut de ses 19 ans, malgré une blessure qui l’a privé du début de saison. Tête de gondole de la nouvelle vague catalane, Pedri est parfaitement épaulé par les nouvelles recrues. "Ils nous aident beaucoup, savoure Pedri. Xavi fait un travail spectaculaire, mais ceux qui sont arrivés sont d'un niveau incroyable, surtout en attaque, car ils nous donnent beaucoup de puissance de feu et beaucoup de puissance offensive." Cette puissance offensive repose aussi sur le talent du Français Ousmane Dembélé, dont les performances récentes sont en passe de le réhabiliter auprès des supporters, même si la question brûlante de son avenir pourrait remettre de l’huile sur le feu.

"J'ai une très bonne relation avec lui et c'est un joueur fou, il m'a beaucoup surpris, confie Pedri. Vous ne savez pas s'il va sortir à gauche ou à droite, il sort comme il veut, et c'est une joie de l'avoir." Souhaite-t-il l’avoir à ses côtés la saison prochaine, alors que le contrat du champion du monde prend fin cet été ? Assurément. "Parfois, je plaisante avec lui à ce sujet, mais c'est une décision qu'il doit prendre. Je ne sais pas s'il a déjà décidé, je suppose qu'il le fera le moment venu."