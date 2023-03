Football: les deux premiers adversaires étonnants de l'Argentine championne du monde

Pour leurs premiers matchs depuis leur titre de champions du monde décroché au Qatar, Lionel Messi et ses coéquipiers recevront en amical le Panama puis Curaçao fin mars.

Le nom de la première sélection qui aura l’honneur de défier les champions du monde argentins est désormais connu. C’est… le Panama qui affrontera Lionel Messi et sa bande, le 23 mars, un peu plus de trois mois après la finale remportée au Qatar face à l’équipe de France (3-3, 4-2 tab).

Enorme fête attendue au Monumental

Ce match amical aura lieu dans le mythique Monumental de Buenos Aires, là où évolue le club de River Plate. Le stade a récemment été rénové et il peut désormais accueillir plus de 80.000 personnes, ce qui représente un record en Amérique du Sud. De quoi promettre une belle fête entre les joueurs de Lionel Scaloni et leurs supporters.

La sélection albiceleste enchaînera avec un autre amical, prévu le 28 mars, cette fois du côté de Santiago del Estero, dans le nord du pays. Là encore, l’opposition sera modeste puisque l’Argentine accueillera l’équipe de Curaçao, petite île des Caraïbes et Etat autonome au sein du royaume des Pays-Bas.

Cette programmation a été officialisée ce jeudi par la Fédération argentine, trois jours après l’annonce de la prolongation de Scaloni jusqu’en 2026. En poste depuis 2018, il a conquis la Copa America en 2021, puis la "Finalissima" face aux champions d'Europe italiens en juin 2022, et a surtout conduit la sélection sur le toit du monde.

Les Bleus, eux, se retrouveront fin mars pour deux rencontres dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro : le 24 mars contre les Pays-Bas au Stade de France, puis le 27 mars face à l'Irlande à Dublin.