Coupe du monde: Messi a offert un Iphone en or à ses coéquipiers après le titre

Lionel Messi a commandé 35 téléphones recouverts d’or afin de les offrir à ses partenaires et au staff de la sélection argentine après le titre obtenu lors de la Coupe du monde au Qatar.

Un coéquipier en or. Légende vivante en Argentine après le sacre de l’Albiceleste au Mondial 2022, Lionel Messi a choisi de remercier ses partenaires de l’Albiceleste avec un cadeau surprenant: des téléphones portables recouverts d’une coque en or de 24 carats. Comme pour les joueurs du PSG après leur titre en Ligue 1 en 2020, la société iDesign Gold a ainsi été chargée de façonner ce petit bijou pour les membres de l’équipe sud-américaine.

Chaque joueur et membre du staff de Lionel Scaloni aura donc droit à une coque personnalisée avec son nom, son numéro et un logo de la Fédération argentine avec trois étoiles et flanqué de la légende "World Cup Champions 2022".

Messi voulait "un cadeau spécial"

Très prisée par les sportifs et notamment par les footballeurs - Ronaldinho, Neymar, Hakim Ziyech ou encore Théo Hernandez ont déjà pris la pose avec leur téléphone customisé - cette entreprise a ainsi fini de préparer les 35 portables commandés Lionel Messi.

"Ce fut un honneur de livrer 35 iPhone 14 en or à Lionel Messi pour ses coéquipiers et son staff en cadeau pour avoir remporté la finale de la Coupe du monde, s’est réjoui la firme high-tech dans un message relayé sur les réseaux sociaux. Selon les éléments de TNT Sports, la facture pour offrir un tel présent ses coéquipiers s’est élevée à près de 210 000 euros.

Pour sa cinquième participation à la Coupe du monde, le septuple lauréat du Ballon d’or a enfin remporté ce trophée qui lui manquait tant. Selon les déclarations du dirigeant de l'entreprise, Ben Lyons,

"Lionel n'est pas seulement le GOAT, mais c'est l'un de nos clients les plus fidèles et il nous a contactés les mois suivant la finale de la Coupe du monde, a indiqué l'homme d'affaires cité par le média sud-américain. Il a dit qu'il voulait un cadeau spécial pour célébrer cette incroyable victoire. Mais il ne voulait pas du cadeau habituel, des montres. Alors, je lui ai suggéré cela et il a adoré l'idée."

36 ans après le sacre de l’Albiceleste version Diego Maradona en 1986, l’Argentine a obtenu sa troisième étoile. Lionel Messi, lui, a gagné ce titre tant espéré et s’est un peu plus rapproché du statut de meilleur joueur de l'histoire du football. Cela valait bien un petit cadeau pour les partenaires qui l'ont aidé à réaliser son rêve ultime.