Football: les jeunes les plus bankables d’Europe, avec beaucoup de pépites de Ligue 1

L'observatoire du football CIES a dévoilé les valeurs de transfert les plus élevées pour les joueurs n'ayant pas encore fêté leurs 23 ans.

C’est un club spécialisé dans la découverte et la formation de talents, le RB Leipzig, qui place deux de ses pépites de moins de 23 ans au sommet du classement des joueurs les plus bankables parmi les clubs des cinq grands championnats européens, selon l’observatoire du football CIES. Le Croate Joško Gvardiol arrive en tête avec une valeur estimée à 96,2 millions d'euros. En cas de transfert, il pourrait battre le record de la plus grosse somme jamais payée pour un défenseur. Son coéquipier hongrois Dominik Szoboszlai, et Gavi, le prodige du Barça, complètent ce podium.

On notera la présence du Portugais Nuno Mendes (19 ans) au pied du podium. Le jeune latéral gauche portugais du PSG a très rapidement séduit Paris, qui devrait lever son option d’achat et le signer pour les prochaines saisons cet été. Sa valeur marchande est estimée à 53 millions d’euros par le CIES. Il est l’unique joueur du club de la capitale à figurer dans ce classement, mais pas le seul à évoluer en Ligue 1, la "Ligue des Talents" pour ceux qui l’auraient oublié. Lyon, Rennes, Lorient, Troyes, Marseille, Lille, Monaco… Tous sont représentés dans ce classement.

Le Stade Rennais et l’ASM placent même deux joueurs dans le Top 10 - Kamaldeen Sulemana (20 ans, 33,8 millions d’euros) et Myron Boadu (21 ans, 29,8 millions d’euros) - mais le club breton a réussi la performance de voir trois de ses joueurs intégrer le classement, Warmed Omari (21 ans) et Dogan Alemdar (19 ans) accompagnant Sulemana. Le défenseur lyonnais Castello Lukeba (19 ans), évalué à 21,5 millions d’euros ne devrait pas manquer de prétendants lors du prochain mercato estival.

Le top 10 des jeunes les plus bankables du Big 5 selon le CIES:

Joško Gvardiol (20 ans, Leipzig): 96,2 millions d'euros Dominik Szoboszlai (21 ans, Leipzig): 60,3 millions d'euros Pablo Gavi (17 ans, FC Barcelone): 58,6 millions d'euros Nuno Mendes (19 ans, PSG): 53 millions d'euros Marc Guehi (21 ans, Crystal Palace): 50 millions d'euros Piero Hincapié (20 ans, Bayer Leverkusen): 42,6 millions d'euros Jesper Lindström (22 ans, Eintracht Francfort): 37,8 millions d'euros Odilon Kossounou (21 ans, Bayer Leverkusen): 36,5 millions d'euros Kamaldeen Sulemana (20 ans, Rennes): 33,8 millions d'euros Myron Boadu (21 ans, Monaco): 29,8 millions d'euros

Les jeunes les plus bankables de Ligue 1 selon le CIES:

Nuno Mendes (19 ans, PSG): 53 millions d'euros Kamaldeen Sulemana (20 ans, Rennes): 33,8 millions d'euros Myron Boadu (21 ans, Monaco): 29,8 millions d'euros Castello Lukeba (19 ans, OL): 21,5 millions d'euros Vanderson de Oliveira (20 ans, Monaco): 18,7 millions d'euros Amadou Onana (20 ans, Lille): 16,5 millions d'euros Warmed Omari (21 ans, Rennes): 14,5 millions d'euros Ibrahima Koné (22 ans, Lorient): 12,3 millions d'euros Issa Kaboré (20 ans, Troyes): 11, 9 millions d'euros Konrad de la Fuente (20 ans, OM): 11 millions d'euros