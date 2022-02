Football: un ancien joueur de National arrêté pour trafic de drogue

L'ancien joueur Kristopher Vicente (32 ans) a été mis en examen puis placé en détention provisoire après son arrestation en janvier dernier. Il est soupçonné d'avoir joué le rôle de nourrice pour des trafiquants de drogue, dont il aurait conservé la marchandise.

Co-auteur du livre intitulé "Les parrains du football", un ouvrage où il explore la face sombre du football, Stéphane Sellami connaît bien ce monde gangréné par le banditisme. Dans un article publié sur le site L’Équipe, il révèle, avec Simon Bolle, qu’un ancien joueur de National a été arrêté dans le cadre d’une enquête sur un vaste trafic de drogue. Il s’agit de Kristopher Vicente, passé par la D1 belge, un joueur qui a tutoyé le haut niveau à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

Mis en examen à l'issue de sa garde à vue

Après un passage par le pôle Espoirs puis le centre de formation de Châteauroux dans les années 200, il s’était dirigé vers l'Italie (Vicenza en Serie B) puis la Belgique (Charleroi en D1, FC Bruxelles en D2), "parfois en tant que semi-professionnel", précisent les auteurs de ces révélations. Originaire de Dreux, Kristopher Vicente a été interpellé dans cette commune d’Eure-et-Loir le 25 janvier dernier, par les enquêteurs de la brigade des stupéfiants de la police judiciaire de Versailles.

L’homme de 32 ans aurait été arrêté avec 4,5 kilos d’héroïne, 500 grammes de cocaïne et une arme de poing en sa possession, des produits trouvés à l’intérieur de l’appartement où il se trouvait au moment de son interpellation. Kristopher Vicente aurait participé à l’acheminement de stupéfiants depuis les Pays-Bas, un trafic qui aurait alimenté Dreux et plus largement le grand Ouest jusqu’en Bretagne.

Le footballeur, licencié au CO Cherisy (Départemental 2), a été mis en examen à l’issue de sa garde à vue par un juge de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy (Yvelines).