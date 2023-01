Football: un mystérieux joueur, passé par la Liga, a fait ses débuts dans la Kings League de Piqué

C'est une image qui éveille les curiosités. Un joueur au masque de catcheur en Kings League. Pas sûr que ses performances aient été flamboyantes mais sa tenue a le mérite de faire du bruit.

Un coup de com' pour relancer sa carrière ? Cela y ressemble fortement. La Kings League créée par Gerard Piqué a vu un joueur étonnant rejoindre ses rangs : Enigma 69. Le joueur de la xBuyer Team, qui a joué l'ensemble de la rencontre le visage caché, a été démasqué par les internautes. Il s'agit de Nano Mesa.

Si son nom ne vous dit rien, c'est certainement parce qu'à 27 ans, il a joué la majeure partie de sa carrière en Liga 2. Ajoutez à ses 163 matchs de deuxième division ses 16 matchs de Liga, disputés avec trois clubs (Eibar, Levante et Cadix), et vous aurez une vue d'ensemble de sa carrière.

L'attaquant, actuellement sans club, n'a trouvé le chemin des filets qu'à 35 reprises en 215 matchs en professionnel. Pas forcément de quoi faire rêver les clubs de l'élite espagnole. Cela se ressent dans son parcours fait de prêts jusqu'à la mi-juillet 2022 et son départ de Cadix.

La question désormais est de savoir s'il poursuivra la saison en Kings League ou s'il retrouvera les premières divisions espagnoles. Après sa performance (0 but) contre l'équipe de Sergio Agüero (Kunisports), le doute peut subsister quant à de potentiels clubs intéressés.

Qu'est-ce que la Kings League ?

Débutée le 1er janvier, la Kings League attire le public présent sur Twitch. Voulue par Gerard Piqué, cette compétition revisite les règles du football. Mélangeant notamment water-polo (sur le coup d'envoi), handball ou hockey sur glace (exclusions temporaires), tennis (recours à la vidéo une fois par match). Sans oublier les séances de tirs au but où les joueurs ont cinq secondes pour marquer en partant du rond central.

Chaque équipe a également droit à une "golden card" qu'elle peut utiliser dans la rencontre. Parmi celles-ci : penalty instantané, voler la carte de l'adversaire, retirer un joueur adverse pendant deux minutes, but compte double dans la minute suivante et la "carte en or", qui permet à l’équipe qui l'utilise de choisir l’un des quatre "pouvoirs" cités précédemment.

Ciblant un public pas forcément adepte du football, l'ex-international espagnol compte sur la popularité de nombreux streamers et d'anciennes gloires du ballon rond (Iker Casillas et Kun Agüero notamment) pour faire découvrir ce nouveau championnat. Les matchs sont disponibles sur Twitch.