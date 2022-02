Gambardella: ouverture d’une enquête après l’agression d’un adolescent en marge de Canet-OL

Le parquet de Perpignan a confirmé mercredi à RMC Sport l’ouverture d’une enquête après la terrible agression dont a été victime un jeune de 17 ans en marge du match de Coupe Gambardella entre le Canet et Lyon pendant le week-end.

Une suite logique après les nouveaux débordements de certains supporters apparentés à l’OL. Le parquet de Perpignan a indiqué ce mercredi auprès de RMC Sport avoir ouvert une enquête après le lynchage du jeune de 17 ans en marge de la rencontre des huiitèmes de finale de la Coupe Gambardella, opposant le Canet RFC à l'Olympique Lyonnais. L'enquête est en cours.

"Le jeune homme et sa mère ont déposé une plainte hier, mardi 22 février. Une enquête est donc ouverte au cours de laquelle nous faisons évaluer l’ITT de la victime", a confirmé une source judiciaire du parquet de Perpignan à RMC Sport.

La victime espère que justice sera faite

Une information qui fait directement suite au témoignage à la fois glaçant et très poignant de la victime ce mardi. Interrogé par RMC Sport, Alexandre a raconté en longueur cette terrible agression dont il a été victime en marge du match auquel il avait assisté.

"A la fin du match, j’attendais devant le stade pour le voir et j’avais un pull de l’OM. Les Lyonnais, qui étaient une cinquantaine, passent derrière moi. J’étais accompagné d’un ami, avec qui je parlais, a narré l’adolescent de 17 ans. Ils m’interpellent une fois en me demandant d’enlever mon pull. Dans une incompréhension totale, je leur réponds que je n’enlèverai pas mon pull. Et là, ils se rapprochent tous, ils me chopent par la capuche et commencent à me frapper de partout."

Après ces 30 secondes qui ont paru durer une éternité, Alexandre a été pris en charge par les secours. Si elle a bénéficié de quatre jours d’ITT après ce passage à tabac, la victime a aussi assuré aller mieux sur le plan physique et veut se reconstruire psychologiquement. Soucieux d’obtenir réparation et "que justice soit faite", le jeune homme a donc obtenu une première victoire avec l’ouverture d’une enquête par le parquet de Perpignan.