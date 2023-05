Gerard Piqué se serait battu avec le frère de Shakira

De passage à Miami où son ex-femme et ses enfants ont déménagé, Gerard Piqué en serait venu aux mains avec le frère de Shakira. Des agents de sécurité et la police auraient même dû intervenir.

Le séjour de Gerard Piqué à Miami a visiblement été électrique. De passage en Floride pour rendre visite à ses enfants, qui y ont déménagé en compagnie de Shakira depuis le divorce entre la chanteuse colombienne et le footballeur, l’ancien Barcelonais aurait eu une vive altercation avec son ex beau frère.

Comme rapporté par la chaîne de télévision Telemundo et relayé par le quotidien Ole, une dispute a d’abord éclaté entre Piqué et Shakira. Cette dispute serait devenue si violente que Tonino Mebarak aurait alors dû en venir aux mains avec l’ancien international espagnol pour défendre sa sœur.

Des agents de sécurité et la police seraient intervenus

Selon plusieurs sources, des agents de sécurité puis la police seraient intervenus pour mettre fin à cette bagarre. Telemundo précise toutefois qu’il n’existe aucun rapport officiel de police qui mentionne cet incident.

Depuis plusieurs mois, le couple, séparé depuis juin dernier après douze ans de relation et deux enfants, ne cesse de s’écharper par médias interposés, sur les réseaux sociaux, dans les lives Twitch, et même dans les paroles de chansons.

L’artiste colombienne a notamment sorti plusieurs titres faisant directement référence à l’ancien défenseur du FC Barcelone, qui a raccroché les crampons en décembre dernier. Dans Music Sessions Vol 53, elle lance ainsi: "Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, tu as échangé une Rolex contre une Casio". Dans TQG – Te quedo grande, elle affirme que Piqué essaie de la reconquérir et vise Clara Chia, la nouvelle compagne de Pique "Si elle savait que tu me cherchais encore… Pourquoi me cherches-tu? Tu sais que je ne répète pas mes erreurs. Dis à la petite que je n'entre pas en compétition pour les hommes."

Des attaques tournées en dérision par Piqué, qui a porté une montre Casio et s’est rendu au Camp Nou en Twingo quelques jours plus tard. Dans ce contexte, pas étonnant de voir le ton monté dès que les deux se retrouvent dans la même pièce.