Golden Boy 2023: Bellingham, Musiala, Zaïre-Emery… on connaît la liste des cent joueurs nommés

Tuttosport a dévoilé ce mardi les noms des cent prétendants au trophée du Golden Boy 2023. Quatorze Français en font partie, à l’image de Warren Zaïre-Emery (PSG), Rayan Cherki (OL) ou Mathys Tel (Bayern Munich).

Une liste à rallonge, qui va s’affiner dans les semaines à venir. Tuttosport a dévoilé ce mardi les cent nommés pour le Golden Boy 2023. Ce trophée, créée il y a vingt ans par le journal italien, récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. L’an passé, Gavi l’avait remporté, devant Eduardo Camavinga et Jamal Musiala.

Cette année, le crack du Barça (18 ans) est encore en lice mais le grand favori se nomme Jude Bellingham (bientôt 20 ans). Auteur d’une saison impressionnante avec Dortmund, le jeune taulier de l’Angleterre, vient de s’engager avec le Real Madrid, qui a déboursé plus de 100 millions d’euros pour s’attacher ses services. Jamal Musiala, le métronome du Bayern Munich (20 ans), est une nouvelle fois dans la discussion.

Quatorze joueurs de Ligue 1

Parmi les 33 pays représentés, la France compte le plus de joueurs nommés, avec 14 éléments: Désiré Doué (Stade Rennais), Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad), Habib Diarra (Strasbourg), Isaak Touré (OM), Elye Wahi (Montpellier), Saël Kumbedi (OL), Lesley Ugochukwu (Stade Rennais), El Chadaille Bitshiabu (PSG), Warren Zaïre-Emery (PSG), Rayan Cherki (OL), Lucas Gourna-Douath (Salzbourg), Mathys Tel (Bayern Munich), Andy Diouf (Bâle) et Ismaël Doucouré (Strasbourg).

D’autres grands espoirs étrangers sont aussi dans la course, à l’image du Néerlandais Xavi Simons (PSV Eindhoven), de l’Anglais Harvey Elliott (Liverpool), du Marocain Bilel El Khannous (KRC Genk), de l’Allemand Youssoufa Moukoko (Dortmund) ou du Turc Arda Güler (Fenerbahçe). Cette liste de 100 comprend 13 joueurs de Premier League, 10 de Ligue 1 et 9 de Bundesliga. Dans le détail, on y retrouve 4 gardiens, 32 défenseurs, 43 milieux de terrain et 21 attaquants. Tous les 15 du mois, cette liste sera réduite de 20 noms, jusqu’à dégager 20 finalistes qui seront annoncés en octobre.