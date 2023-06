Ligue des nations: Gavi hué à Madrid lors des célébrations, tollé en Espagne

Les célébrations du titre de la Roja en Ligue des nations à Madrid ont été entachées de sifflets à l’encontre de Gavi, joueur du FC Barcelone. Des chants anti-Barça ont également été entendus.

La fête entachée d’un épisode regrettable ce lundi soir à Madrid. Alors que la Roja était venue fêter son titre en Ligue des nations avec ses supporters dans la capitale espagnole, des sifflets et des chants anti-Barça ont été entendus lorsque Gavi, joueur du club Blaugrana, s’est emparé du micro.

Le jeune milieu de 18 ans souhaitait prendre la parole sur l’estrade pour dire un petit mot aux fans quand une partie du public s’est mis à le huer. Devant un Jordi Alba interloqué, les applaudissements d’une partie de la foule ont finalement pris le dessus sur ces sifflets, même si Gavi a dû s’interrompre dans son discours.

La presse madrilène s'indigne

Des "Put* Barça", l'ennemi juré de Madrid, ont également été entendus. De quoi indigner la presse espagnole… même celle pro-madrilène. "Le chant méprisant du public", déplore par exemple As. "Des chants malheureux", ajoute Marca. Les deux quotidiens madrilènes insistent cependant sur l’aspect "minoritaire" des fauteurs de trouble.

Plus de dix ans après avoir régné sans partage sur le monde, l'Espagne a remporté la Ligue des nations contre la Croatie (0-0, 5 t.a.b. à 4) dimanche à Rotterdam. Après avoir gagné l'Euro 2008, le Mondial 2010 et l'Euro 2012, la Roja a retrouvé les joies d’un titre en succèdant au Portugal (2019) et à la France (2021).