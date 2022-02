Guerre en Ukraine: "Il y a de la peur", le témoignage de l'ancien Niçois Marlon sur la situation actuelle

Bloqué en Ukraine à cause du conflit en cours avec la Russie, Marlon a accepté d’en dire plus sur la situation actuelle auprès de Mundo Deportivo. Le défenseur brésilien, passé par Nice, explique vivre dans la peur et relève les difficultés pour se déplacer.

Au Shakhtar Donetsk, bon nombre de joueurs brésiliens présents en Ukraine ont lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, en demandant à être exfiltré du pays actuellement attaqué par la Russie. Parmi eux, se trouve Marlon qui dans un entretien à Mundo Deportivo, en a dit plus sur ce qu’il se passe sur le sol ukrainien.

Le défenseur confie que rien que le fait de se déplacer est très compliqué. De nombreuses vidéos ont montré les routes bouchées, puisque de nombreux habitants des villes souhaitent s’éloigner des zones de conflit: "Il y a beaucoup de confusion. Vous ne pouvez pas vous déplacer car il y a du trafic partout. Un trajet deux ou trois heures peut prendre dix heures et l’essence commence à manquer. Où allons-nous aller alors ?"

"Il y a de la peur"

Même s’il est protégé avec sa famille, l'ancien Niçois explique vivre dans la crainte de ne pas pouvoir assurer la sécurité de ses proches: "Nous sommes protégés ici dans l’hôtel, mais nous voulons des solutions. C’est une situation terrible, il y a de la peur. Nous avons nos familles, nos enfants et nos femmes, j’ai aussi ma belle-mère, nous voulons être en sécurité." Pour l’heure, l’ancien du Barça attend de savoir s’il pourra quitter l’Ukraine prochainement, mais il admet que "c’est très compliqué."

Dans le cas où cette possibilité venait à se réaliser, Marlon explique qu’il serait difficile pour lui de laisser derrière lui, ceux qui ne peuvent pas quitter le sol ukrainien: "C’est douloureux, car ils ferment les frontières et seuls les étrangers peuvent partir. Elle est contrôlée par l’armée et la police. Les nationaux restent ici et nous laisseront de nombreux amis derrière nous."