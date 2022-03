Guerre en Ukraine: l'international Georgiy Sudakov, grand espoir du foot ukrainien, coincé dans un bunker

Fernando Valente, ancien entraîneur de l’équipe réserve du Shakhtar Donetsk, a raconté à As le quotidien du jeune Georgiy Sudakov, “le plus grand talent qu’il a entraîné en 20 ans de carrière”. Selon le technicien portugais, le milieu offensif de 19 ans, désormais joueur de l’équipe première, est coincé dans un bunker avec sa femme enceinte.

L’émotion est immense pour Fernando Valente au moment d’évoquer Georgiy Sudakov, son ancien poulain qui fait aujourd’hui face à l’horreur de la guerre en Ukraine. L'ancien entraîneur de l’équipe réserve du Shakhtar Donetsk a raconté à As le terrible destin du milieu offensif de 19 ans, jeune talent très prometteur de l’équipe première actuellement obligé de se cacher dans un bunker à cause des bombardements russes.

>> Guerre en Ukraine: les conséquences sur le sport en direct

"Sudakov est un gamin avec un énorme potentiel, qui a le niveau pour jouer à Barcelone ou à Manchester City. Il est le plus grand talent que j'ai coaché en 20 ans de carrière et l'un des liens les plus forts que j'ai”, a confié Valente au média espagnol. “Sur mon téléphone portable, je garde une photo d'avant le conflit de lui et de sa petite amie, qui est enceinte. Il y a quelque temps, il m'en a envoyé une autre d'eux, coincés dans un bunker et tristes.”

"Des rêves à réaliser, arrachés par un bunker pour une guerre insensée”

En mai 2021, Sudakov a connu sa première sélection avec l’Ukraine d’Andreï Shevchenko. En tout, il a déjà porté trois fois le maillot de l'équipe nationale. "Des rêves à réaliser, arrachés par un bunker pour une guerre insensée”, se désole Valente. “Oui, je pleure et je prie pour ce couple et pour tous les jeunes joueurs et amis que j'ai laissés derrière moi dans une Ukraine qui m'a rendu heureux pendant deux ans. Mon cœur est brisé,” a poursuivi le technicien, qui a quitté le banc de l'équipe réserve du Shakhtar en fin de saison dernière.

Andriy Shevchenko, l'ancien sélectionneur de Sudakov, multiplie de son côté les appels à l’aide déchirants depuis le début du conflit armé. “Je voudrais m'adresser au peuple russe”, avait notamment lancé l’ancien Ballon d’Or sur Sky Sports au début de la crise. “Je voudrais vous demander comment vous pouvez tolérer cela. Je vous supplie, pendant qu'il est encore temps, d'arrêter la guerre. Sortez dans la rue. Dites vos opinions. Vous pouvez arrêter la guerre et vous devez le faire."