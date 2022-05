Guerre en Ukraine: le championnat ukrainien de football pourrait reprendre dès cet été

Arrêté depuis le mois de février à cause de l’invasion russe, le championnat ukrainien pourrait reprendre ses droits dès le mois d'août et ce peu importe la situation du pays. Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, insisterait pour que le championnat se tienne en Ukraine malgré les frappes répétées de l’armée russe.

Trois mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le championnat ukrainien est peut-être prêt à renaître de ses cendres. Une réunion entre les membres de l’Ukrainian Premier League (UPL) s’est tenue afin de dessiner les contours de la prochaine saison. Si le championnat a été définitivement arrêté et le Shakhtar Donetsk envoyé en Ligue des champions, quelques points devaient être éclaircis entre les équipes ukrainiennes.

Le premier concernait le casting de cette saison 2022/2023 qui devrait débuter soit fin juillet soit début août, et ce peu importe la situation militaire du pays selon UA Football. D’après le journaliste ukrainien Igor Burbas, le nombre d’équipes participantes reste à 16.

Comme prévu, il n’y aura pas de relégation pour les deux dernières équipes de l’UPL. Néanmoins, compte tenu de la cession de toute activité du club de Marioupol et la situation du Tchernihiv Desna, dont l’intégralité des infrastructures a été détruite par les bombardements, les deux premiers de la deuxième division sont promus en UPL (Metalist Kharkiv de Farès Bahlouli et Kryvbas), remplaçant ainsi Desna et Marioupol, qui pourront reprendre leur place dans le futur.

Zelensky appuie pour que le championnat ne soit pas délocalisé

Si les 16 clubs ont unanimement voté pour la reprise du championnat dès cet été, ils sont plus partagés quant au lieu de la tenue du championnat. Toujours selon Igor Burbas, 11 formations sur 16 auraient voté pour jouer en Ukraine, les cinq restantes préférant jouer dans un autre pays européen.

Le président de l’Ukraine, Volodymir Zelenski pousserait pour que le championnat reste sur ses terres en signe de défiance et de résistance. Dans ce cas, deux options seraient alors envisagées: la première est de jouer l’intégralité du championnat à Kiev, qui est la ville la mieux protégé. La deuxième est de jouer dans l’Ouest du pays, moins touché par les offensives aériennes. D’après la presse ukrainienne, un protocole en cas d’alerte au bombardement pendant au match est mis au point.

En proie à des difficultés financières, les clubs de l’UPL ont demandé à emprunter de l’argent au Shakhtar Donetsk. UA Football précise que les formations souhaiteraient que la dotation de la qualification en Ligue des champions de Donetsk soit partagée avec les 15 autres clubs. Le club treize fois champion d’Ukraine aurait refusé cet emprunt. Toujours au rayon des aides financières, l’UEFA devrait venir à la réscousse de la Fédération ukrainienne de football, mais cet argent ne devrait pas profiter aux clubs en difficulté.

Si le football ukrainien doit encore patienter quelques mois pour renaître d’un point de vue local, la sélection ukrainienne reprendra du service début juin avec le barrage de Coupe du monde contre l’Ecosse avant d’entamer sa campagne de Ligue des Nations contre L’Irlande (8 juin) et l’Arménie en Pologne (11 juin).