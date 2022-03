Guerre en Ukraine: Platini appelle Poutine à "arrêter les bombardements"

Dans un communiqué, mercredi, Michel Platini, ancien président de l'UEFA, appelle Vladimir Poutine, avec qui il a "souvent discuté de football", à mettre un terme à la guerre en Ukraine.

"Aucune guerre n'est juste. La vie humaine est inestimable". C'est par ces mots que Michel Platini a conclu un communiqué, diffusé mercredi, dans lequel il exhorte le président russe Vladimir Poutine à cesser l'invasion en Ukraine.

"J'appelle le président russe, Vladimir Poutine, avec qui j'ai souvent discuté de football et de sport, à arrêter immédiatement les tirs et les bombardements en Ukraine, à mettre fin à cette agression afin d'enclencher sans délai un réel dialogue diplomatique en faveur de la paix", a écrit l'ancien président français de l'UEFA, dans ce texte relayé par l'agence de presse AP.

"Je voudrais dire à tous mes amis ukrainiens..."

L'ancien footballeur français, âgé de 66 ans, a aussi eu des mots pour le peuple ukrainien: "Je voudrais dire à tous mes amis ukrainiens, ces femmes et hommes formidables que j'ai rencontrés dans ma carrière de footballeur et d'entrâineur, à quel point je suis de leur côté avec mon coeur et mes pensées dans ces heures de souffrance et d'horreur. J'admire leur courage et leur unité. Ils sont un exemple pour le reste du monde, et chacun de nous, de la lutte universelle pour la liberté".

Au septième jour de l'invasion lancée par Vladimir Poutine, des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv, selon l'armée ukrainienne. La Russie pilonnait mercredi une série de villes ukrainiennes, dont la deuxième ville du pays, alors que de nouveaux pourparlers russo-ukrainiens semblaient se confirmer.