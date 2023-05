Infantino sort du silence après l'affaire Vinicius

Lors de Valence-Real en Liga, Vinicius a été copieusement insulté et l'a rapporté à l'arbitre. Il a ensuite fini avec un carton rouge.

Le président de la Fifa Gianni Infantino a exprimé lundi sa "pleine solidarité" avec l'attaquant brésilien Vinicius, victime d'insultes racistes lors du match du championnat d'Espagne Valence-Real Madrid, dimanche.

Lors de cette rencontre perdue 1 à 0 par le Real, le Brésilien a affirmé avoir été insulté par le public. Autour de la 70e minute de jeu, Vinicius a pointé du doigt un supporter, puis les joueurs sont allés rapporter les faits à l'arbitre.

"Pleine solidarité à Vinicius, a écrit le patron de la Fédération internationale de football (Fifa) dans un communiqué. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le football ou dans la société et la Fifa soutient tous les joueurs qui se sont retrouvés dans une telle situation."

"Premièrement, vous arrêtez le match"

Gianni Infantino a rappelé les trois étapes mises en place lors des compétitions organisées par la Fifa en cas d'insultes racistes et a souhaité qu'elles soient "appliquées dans tous les pays et dans toutes les ligues".

"Premièrement, vous arrêtez le match. Dans un second temps, les joueurs quittent le terrain et le speaker annonce que si les attaques continuent, le match sera suspendu. Le match recommence, puis, troisièmement, si les attaques continuent, le match s'arrêtera et les trois points iront à l'adversaire", a indiqué le président de la Fifa.

