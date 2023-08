Italie: un duel Conte-Spalletti pour la succession de Mancini?

Après la démission surprise de Roberto Mancini ce dimanche, la sélection italienne est en quête d'un nouvel homme fort. Selon Sky Sport Italia, deux noms sont en tête de liste: Antonio Conte et Luciano Spalletti. Les deux coachs italiens sont libres de tout contrat.

De beaux potentiels remplaçants. L'Italie est en quête d'un nouveau sélectionneur, après la démission surprise de Roberto Mancini ce samedi. Alors que l'Italie a deux matchs très importants pour la qualification à l'Euro dès septembre, la fédération aurait déjà coché deux noms, selon Sky Sport Italia et Di Marzio: ceux d'Antonio Conte et Luciano Spalletti.

Une short liste 100% italienne

Le premier cité est libre de tout contrat après avoir été licencié de Tottenham lors de la saison passée. Il est même déjà passé sur le banc de la sélection nationale italienne entre 2014 et 2016. Luciano Spalletti est lui aussi libre, puisqu'après avoir conduit Naples au titre de champion d'Italie la saison dernière, il a quitté son poste.

Spalletti et Conte sont deux des plus importants entraîneurs italiens libres et, par conséquent, ils sont les deux premiers noms à émerger pour le rôle de l'après-Mancini. Toutefois les noms de Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso ou Daniele De Rossi circuleraient également du côté de la FIGC, avec un peu moins d'enthousiasme.

Des échéances importantes

La sélection italienne doit rapidement trouver un entraîneur, puisque celle-ci a deux matchs de qualification pour le prochain championnat d'Europe, prévus les 9 et 12 septembre contre la Macédoine du Nord et l'Ukraine, à jouer d'ici un mois. "La FIGC annoncera le nom du nouveau sélectionneur de la Nazionale dans les prochains jours", écrit d'ailleurs la fédération italienne dans son communiqué.

La démission de Mancini est en tous cas une surprise de taille, sans aucun signe avant-coureur. Au début du mois, la FIGC avait accédé à l'une de ses demandes en lui confiant la supervisision, en plus de la Nazionale, des sélections italiennes des moins de 20 et 21 ans. Une des raisons évoquée par la presse italienne pourrait être les récents mouvements dans l'encadrement de la Nazionale avec les arrivées d'anciens internationaux de renom, comme Andrea Barzagli à qui le secteur défensif de la Nazionale a été confié, ou Gianluigi Buffon, tout juste retraité et nommé chef de délégation.