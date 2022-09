Mercato: Cannavaro va retrouver un banc en Serie B

Ballon d’or 2006 et champion du monde la même année, Fabio Cannavaro va poursuivre sa carrière d’entraîneur en Europe, selon les informations de la presse italienne. Un an après son départ de Chine, il aurait trouvé un accord avec Benevento, en Serie B.

Fabio Cannavaro fait de nouveau parler de lui et retrouvera l’Europe, douze ans après l’avoir quitté. Depuis son départ de la Juventus en 2010 pour finir sa carrière de joueur aux Émirats et en Inde, il n’avait plus évolué dans le Vieux Continent, débutant son expérience comme entraîneur en Asie (Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite et Chine), jusqu’à quitter le Guangzhou FC en septembre 2021.

Cannavaro rejoindrait Inzaghi et Grosso

La presse italienne s’accorde pour affirmer que l’ancien défenseur central s’apprête à devenir le prochain entraîneur de Benevento, actuel 13e de Serie B. Un accord aurait été trouvé pour un contrat de deux ans, indique notamment le Corriere dello Sport. Il rejoindrait dans l’antichambre de la Serie A deux anciens champions du monde: Filippo Inzaghi et Fabio Grosso, respectivement à la tête de la Reggina et de Frosinone.

Fabio Cannavaro avait été cité ces derniers mois pour remplacer Roberto Mancini à la tête de l’Italie, après l’élimination de la Nazionale en barrages de la Coupe du monde 2022, en tandem avec Marcelo Lippi. Il compte déjà deux titres majeurs à son palmarès d’entraîneur: un championnat de Chine en 2019 et une Supercoupe de Chine en 2018, à chaque fois avec Ghangzhou.