L'hommage du PSG au dessinateur Kim Jung Gi, mort à 47 ans et qui avait travaillé avec le club

L'illustrateur coréen Kim Jung Gi, âgé de 47 ans, est brutalement décédé lundi à Paris. Il venait de séjourner en France et a notamment collaboré avec le Paris-Saint-Germain.

L'illustrateur sud-coréen Kim Jung Gi (47 ans) est décédé à Paris lundi des suites d'un infarctus du myocarde, alors qu'il s'apprêtait à rallier les Etats-Unis. Le PSG lui a adressé un message de condoléances.

"Kim avait rejoint la famille du Paris Saint-Germain et a eu la gentillesse de collaborer sur un projet avec la fondation du club lors de son passage à Paris. Le PSG adresse toute son affection et son soutien à sa famille, ses amis et fans à travers le monde", a écrit le club parisien.

L'artiste coréen venait de collaborer avec le club de la capitale. Samedi, à l'occasion de la réception de Nice, l'illustrateur, maillot de Lionel Messi sur les épaules, avait réalisé une oeuvre en direct du Pars des Princes. Celle-ci était destinée à aider la Fondation du club.

Auteur de nombreuses illustrations pour des comics, des bandes dessinées ou le encore le jeu à succès League of Legends, l'oeuvre de Kim Jung Gi est actuellement au cœur d’une exposition à la galerie Daniel Maghen dans le 1er arrondissement de Paris.