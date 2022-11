La LFP obtient le label FIER Sport et lance une cellule d'écoute contre l'homophobie

Nouveau pas dans la lutte contre l'homophobie menée par la Ligue de football professionnel (LFP).

La LFP fait un pas de plus dans la lutte contre l'homophobie. En partenariat avec l'association "ovale citoyen", l'instance du football français a annoncé ce lundi le lancement d'une cellule d'écoute "Cri du Vestiaire" après avoir obtenu le label FIER Sport. Ces démarches vont dans le sens de l'encadrement des personnes homosexuels pour les aider, les soutenir et les accompagner alors que peu de sportifs reconnaissent aujourd'hui leur homosexualité.

Des échanges anonymes qui visent à chercher la meilleure solution

"Le Label FIER Sport vient aussi féliciter les engagements de la LFP pris en faveur du coming out de footballeurs professionnels, de leurs premières actions de sensibilisation en direction des clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, ainsi que son plan d’action ambitieux (clip de sensibilisation, outils pédagogiques et modules de formation) établi en partenariat avec les associations citées", s'est félicité le Label.

"Cri du Vestiaire", qui fonctionne par téléphone et par chat, proposera un accompagnement personnalisé pour tenter d’apporter le meilleur accompagnement possible en fonction de la personne, de ses besoins et de ses envies. Un cercle de consentement et de respect sera respecté grâce à un protocole strict assurant son bon fonctionnement. Les appels seront sécurisés, et un pseudonyme attribué à l'appelant et à l'accompagnant au début du suivi.

L'objectif sera de trouver la meilleure solution à chacune des situations. Pour cela, la LFP propose différents services dont pourront bénéficier les acteurs. Des lieux sociaux-culturels LGBTQIA+ ou des associations locales, par exemple, mais aussi un espace de discussion personnalisé sur la plateforme Discord, ou des lieux physiques inclusifs.

"La Ligue de Football Professionnel a fait de la lutte contre toutes les discriminations une des priorités de sa démarche RSE et a lancé un programme ambitieux pour que le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie et le sexisme disparaissent totalement de l’univers du football professionnel" assure t-elle dans son communiqué.

Certains acteurs ont ouvert la voix de la parole

"Je veux faire passer un message au monde entier pour montrer que peu importe qui vous êtes, ce en quoi vous croyez ou de quelle culture ou origine vous venez, tout le monde est accepté dans le football", avait déclaré Josh Cavallo il y a un an. Il devenait le premier joueur professionnel à faire son coming-out, un geste salué par une grande majorité des plus grands acteurs du monde footballistique. Zlatan Ibrahimovic avait notammment pris position pour le jeune australien: "tu es un champion. Le football est pour tout le monde. Grand respect".

En mai, c'est Jake Daniels, jeune attaquant de Blackpool en Championship, qui avait également fait son coming out. Il reste à ce jour le premier footballeur britannique professionnel à avoir parlé publiquement de son homosexualité depuis Justin Fashanu, en 1990.

Récemment, Gareth Southgate s'est exprimé dans L'Equipe, en encourageant les joueurs qui le souhaitent à faire leur coming-out: "Cela aurait un gros impact sur d’autres personnes qui n’osent pas le faire. (...) On a vu récemment, avec le jeune joueur de Championship (Jake Daniels) et le jeune Australien (Josh Cavallo), que leur coming out a déclenché un soutien général", a souligné Gareth Southgate.