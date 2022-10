Casillas épinglé par les autorités sportives après son faux coming out

Iker Casillas, ancien gardien légendaire du Real Madrid et de l’Espagne, se retrouve dans le viseur du conseil supérieur des sports espagnol (CSD) après son faux coming out sur Twitter, dimanche.

Le message d’Iker Casillas prend une tournure politique. Le conseil supérieur des sports espagnol (CSD), organe chargé de mettre en place la politique sportive du gouvernement, a épinglé l’ancien gardien du Real Madrid et de la sélection espagnole après son faux coming out sur Twitter dimanche. Le CSD a affiché une photo de la façade de son bâtiment aux couleurs arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT avec un message explicite: "Beaucoup à faire, pour avancer, pour éduquer et sensibiliser. Nous continuerons. Bon dimanche."

Dans l’après-midi dimanche, Casillas a publié un message sur Twitter semblant révéler son homosexualité: "J’espère que vous me respecterez: je suis gay. Bon dimanche". Son ancien partenaire en sélection, Carles Puyol y avait répondu: "il est temps de raconter notre histoire". Casillas avait finalement supprimé ce message massivement partagé. La presse espagnole évoquait, dans un premier temps, une blague de mauvais goût de Casillas qui, lassé des rumeurs lui prêtant une relation avec Shakira puis avec l’actrice Alejandra Onieva, aurait choisi de les démentir de cette manière.

Les excuses de Casillas et Puyol

L’ancien gardien a apporté une autre version en assurant que son compte avait été hacké. "Mon compte a été piraté, a-t-il assuré. Heureusement tout est en ordre. Mes excuses à tous mes followers. Et bien sûr, davantage d'excuses à la communauté LGBT"

Carles Puyol a, lui, assumé avoir sciemment écrit son message et s’en est excusé après l’avoir supprimé. "Je me suis trompé, a écrit l’ancien défenseur du FC Barcelone. Désolé pour cette blague maladroite, sans mauvaise intention et totalement déplacée. Je comprends que ça ait pu heurter les sensibilités. Tout mon respect et mon soutien à la communauté LGTBIQA+."

Les deux anciennes légendes du football espagnol ont provoqué la colère de nombreux internautes, de l’opinion publique et de la communauté LGBT. Joshua Cavallo, joueur d’évolue à Adelaïde (Australie) qui avait publiquement fait son coming-out en octobre 2021, a notamment fustigé la très grande légèreté de ces pairs sur ce sujet. "Voir Iker Casillas et Carles Puyol en train de plaisanter et se moquer de leur coming out dans le football est décevant. C'est un voyage difficile que toute personne LGBTQ+ doit traverser. Voir mes modèles et légendes du foot se moquer du coming out est au-delà de l'irrespect."